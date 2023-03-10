Ünlü DJ'ler Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp, Vox Creative Agency'le anlaştı!



Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp son dönemde Türkiye'de yapmış oldukları müziklerle adlarını duyurmayı başaran iki ünlü DJ. Furkan Kurt, finali İbiza’da gerçekleşen, dünyanın en saygın DJ yarışmalarının başında gelen Burn Residency'nin kazananarak oldukça büyük bir başarıya imza attı. Yine Kerem Tekinalp de; Almanya, Japonya, Fransa, İspanya ve Bulgaristan’da house & techno tarzında birçok performans sergileyerek ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

İşte bu gözde iki DJ, Vox Creative Agency'le yeni bir menajerlik anlaşmasına imza attı. Kariyerlerinde yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşayan Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp'in, bundan böyle katılacakları tüm organizasyonlar, markaları adına yapılacak anlaşmalar, Menajerlik ve İletişim Hizmetleri Vox Creative Agency ve Levent Erçetingöz tarafından yapılacak.