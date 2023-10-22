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Ünlü Aktris Jennifer Aniston Yüzündeki Değişimle Gündemde

Jennifer Aniston, "The Morning Show"un yeni sezonunda yüzüne yaptırdığı iddia edilen estetik operasyonlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medya kullanıcıları ve uzmanlar yıldızın değişikliğine dair fikirlerini paylaştı.

Ünlü Aktris Jennifer Aniston Yüzündeki Değişimle Gündemde
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 18:58

"Friends" dizisinden tanıdığımız Jennifer Aniston, "The Morning Show"un yeni sezonuyla estetik iddialarını gündeme getirdi. Aktrisin yüzündeki değişiklikler, hem hayranlarını hem de uzmanları ikiye böldü.

Dünya genelinde "Friends" dizisiyle tanınan Jennifer Aniston, son haliyle gündem oldu. "The Morning Show"un yeni sezonunu izleyen birçok kişi, Aniston'un yüzündeki değişikliklerin dikkatlerini dağıttığını belirtti.

Bazı hayranları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, aktrisin yüzündeki değişikliklerin doğal olmadığına inanıyor. Bir takipçisi, “Artık aynı Jennifer Aniston değil, yüzündeki değişiklikler rahatsız edici.” derken, bir diğeri “Yeni sezonu izlerken Aniston'ın yüzündeki değişimleri göz ardı edemiyorum. Acaba estetik müdahale mi oldu?” şeklinde yorumda bulundu.

Uzman Görüşleri de Jennifer Aniston'un Yüzündeki Değişikliklere Odaklandı

Bir uzmanın yorumları, Aniston'un belki de estetik bir operasyon geçirdiğini düşündürdü. Dr. Sam Rizk isimli tanınmış plastik cerrah, Aniston'un yüzündeki değişikliklere dikkat çekti. Rizk, “Yüzündeki değişiklikler doğal değil. Özellikle yanak ve çene bölgesinde gerilme izleri var. Ayrıca gözleri de farklı görünüyor, bu sadece botoks ile açıklanamaz.” yorumunu yaptı.

Ancak Jennifer Aniston, geçmişte röportajlarında estetik operasyonlara karşı olduğunu belirtmişti. Sağlıklı yaşam biçimiyle tanınan aktris, spor yapmayı ve dengeli beslenmeyi tercih ediyor.

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