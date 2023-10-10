Üniversite hayatının ilk gününde yaşamını yitirdi! ilk derse bile giremedi

Erzurum, dün acı bir habere sahne oldu. Genç bir üniversite öğrencisi olan Doğukan Azizoğlu'nun da aralarında bulunduğu işçileri taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu ağır yaralanan Azizoğlu, maalesef hastanede hayatını kaybetti.

18 yaşındaki Doğukan Azizoğlu'nun Bayburt Demirözü Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) Sivil Havacılık ve Ulaştırma programına yeni başladığı ve eğitimi için Erzurum'a gitmekte olduğu bilgisi alındı. Genç yaşta bu trajik kaza sonucu hayatını kaybetmesi, tüm yakınlarını derinden üzdü.

Kaza, Erzurum'un Dutçu Mahallesi yakınlarında dün sabah gerçekleşti. Doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan 6 işçiyle beraber Bayburt Demirözü MYO'nun birinci sınıf öğrencisi Doğukan Azizoğlu, Halil İbrahim Dündar'ın kullandığı 34 FY 5190 plakalı kamyonetle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gitmekteydi.

Bu tür trafik kazalarının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceği, bu olayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Erzurum'a girişte meydana gelen kaza, kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Aracın takla atıp yol kenarındaki tek katlı bir binanın duvarına çarpmasıyla sonlandı. Kazayı görenler hemen yetkililere haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada arka koltukta oturan dört işçi, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen araçtan çıkarılarak güvenli bir alana alındı. Doğukan Azizoğlu ise itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve acilen Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç öğrenci, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Doğukan Azizoğlu'nun vefatından sonra otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Azizoğlu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili yapılan ilk bilgilendirmelere göre, genç öğrencinin Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen işçilere eşlik ettiği ve kaza sonrası rotasının Bayburt olacağı belirtildi.

Bu acı haber, Erzurum'da ve Doğukan Azizoğlu'nun yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Yolların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bu kaza, sürücülere dikkat ve tedbirli olmaları konusunda bir uyarı niteliğinde. Tüm sürücülere dikkatli ve güvenli sürüşler diler, Azizoğlu'nun ailesine başsağlığı temenni ederiz.