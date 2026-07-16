Elite Oyuncuları Georgina Amorós Ve Manu Rios'tan Türkiye Sürprizi!

Dünyanın birçok ülkesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elite dizisinin yıldızları Georgina Amorós ve Manu Rios yaz tatili için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Ünlü ikili, yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te keyifli bir tatil yaparken objektiflerden uzak kalmayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Amorós ve Rios günlerini denizin ve güneşin tadını çıkararak geçiriyor. Masmavi koylarda vakit geçiren ikilinin oldukça neşeli olduğu paylaşımlarına da yansıdı.

Sosyal Medyada Tatil Günlüğü

İspanyol oyuncular tatilleri boyunca yaşadıkları eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşılan fotoğraf ve videolarda arkadaş grubuyla bol bol güldükleri, tekne turlarına çıktıkları ve yaz akşamlarının keyfini doyasıya yaşadıkları görüldü.

Hayranları da kısa sürede bu görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Türkiye'den yapılan yorumlar dikkat çekerken birçok kullanıcı ünlü isimleri ülkelerinde görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Murat Kurşun Şarkısıyla Dans Ettiler

Tatilin en çok konuşulan anlarından biri ise akşam saatlerinde yaşandı. Georgina Amorós ve Manu Rios ateş başında çalan Murat Kurşun'un "Mardinli Güzel Yarim" şarkısı eşliğinde dans etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce kez paylaşıldı.

İspanyol yıldızların Türkçe bir şarkıyla eğlenmesi özellikle Türk hayranlarını oldukça mutlu etti. Videoların altına yapılan yorumlarda ikilinin enerjisi ve samimi tavırları övgü topladı.

Türkiye Hayranlarını Sevindirdi

Her yaz çok sayıda yabancı ünlünün tercih ettiği Türkiye bu sezon da dünyaca tanınan isimleri ağırlamaya devam ediyor. Georgina Amorós ve Manu Rios'un Marmaris tatili de bunun son örneklerinden biri oldu. Görünen o ki ikili hem denizin hem doğanın hem Türk müziklerinin tadını çıkararak unutulmaz bir yaz tatili geçiriyor.