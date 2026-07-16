İşte Benim Stilim Yıldızı Gözaltında! İlk Detaylar Geldi

Bir döneme damga vuran Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşenur Balcı bu kez bambaşka bir gelişmeyle gündeme geldi. Moda yarışmalarındaki iddialı tavırları ve renkli kişiliğiyle hafızalara kazınan Balcı'nın adı İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmada geçti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haber magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Operasyonda Gözaltına Alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı madde soruşturması kapsamında İstanbul'da geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı oyuncu, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimler arasında Ayşenur Balcı'nın da yer aldığı öğrenildi. Gözaltı haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken Balcı'nın ismi kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

Soruşturmanın Kapsamı Dikkat Çekti

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin yasa dışı madde kullandığı kullanımını kolaylaştırdığı ya da bu amaçla yer temin ettiğine dair delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu iddialar doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Yetkililer soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda adli sürecin devam ettiğini açıkladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Gözler Sürecin Devamında

Ayşenur Balcı hakkında yürütülen adli süreç yakından takip edilirken dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Şu ana kadar Balcı cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma devam ederken hem kamuoyu hem de sosyal medya kullanıcıları gelecek açıklamaları ve adli sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla takip ediyor.