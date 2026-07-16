Haluk Levent'in Kelepçeli Görüntüleri Sızdı!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından Levent'in cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeyle birlikte gözler bu kez savcılıkta verdiği ifadeye çevrildi.

"Derneğin Tek Kuruşuna Dokunmadım" Dedi

Haluk Levent savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ahbap Derneği'nin mali yapısıyla ilgili iddialara karşı net konuşan sanatçı dernek kaynaklarını kişisel çıkarı için kullanmadığını söyledi. Özellikle dosyada yer alan yaklaşık 80 milyon TL'lik şüpheli para hareketleriyle ilgili suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Levent bu süreçte hakkında bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Levent'in avukatı da dosyada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun oluşabilmesi için ortada buna temel oluşturacak başka bir suç bulunması gerektiğini belirterek müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Taşınmaz Devirleriyle İlgili Savunması

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını ise milyonlarca dolarlık taşınmaz devirleri oluşturuyor. Dosyada adı geçen yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz işlemleriyle ilgili konuşan Haluk Levent bunun tamamen ticari bir alacak-verecek ilişkisi olduğunu söyledi. Suç işlemediğini vurgulayan sanatçı, hakkındaki iddiaları reddetti.

Avukatı ise taşınmazların değerinin iddia edildiği kadar yüksek olmadığını, tüm satış ve devir işlemlerinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Soruşturma Derinleşiyor

Savcılık banka hesap hareketleri para transferleri ve taşınmaz devirleriyle ilgili incelemelerini sürdürürken dosyaya yeni şikayetlerin de eklendiği öğrenildi. Öte yandan Haluk Levent'in cezaevine götürülürken çekilen kelepçeli görüntüleri de kamuoyuna yansıdı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle devam etmesi bekleniyor.