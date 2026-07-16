Defne Samyeli'nin Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

54 yaşındaki Defne Samyeli yeni paylaştığı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Fit görünümü ve enerjisiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Defne Samyeli'nin Son Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 10:02

Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin beğenisini topladı. Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren ünlü isim yayınladığı karelerle kısa sürede gündem olurken, yorumlarda en çok konuşulan konu fit görünümü ve enerjisi oldu.

Paylaşımların altına binlerce beğeni gelirken takipçileri Samyeli'nin yıllara meydan okuyan görüntüsüyle ilgili övgü dolu yorumlar yaptı. Pek çok kişi ünlü ismin hem doğal görünümünü hem formunu korumasını takdir etti.

Formunun Sırrı Merak Ediliyor

Yıllardır sağlıklı yaşam ve düzenli spor alışkanlığını sürdüren Defne Samyeli zaman zaman yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Beslenmesine özen gösterdiği bilinen ünlü isim yoğun iş temposuna rağmen spor rutininden vazgeçmiyor.

Takipçileri de her yeni paylaşımında aynı soruyu gündeme getiriyor: Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor? Her ne kadar bunun tek bir sırrı olmasa da sağlıklı yaşam konusundaki disiplini uzun zamandır konuşuluyor.

Kariyerine Başarılar Eklemeye Devam Ediyor

Televizyon kariyerine haber spikeri olarak başlayan Defne Samyeli daha sonra oyunculuk ve müzik alanında da adından söz ettirdi. Yer aldığı dizi projeleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü isim bugün de hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Yoğun temposuna rağmen aktif yaşamını devam ettirmesi de takipçilerinden sık sık övgü alıyor.

Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan İsimlerinden Biri

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli yaptığı her paylaşımda olduğu gibi bu kez de sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Fit görünümü, enerjisi ve şık tarzıyla dikkat çeken ünlü isim hayranlarından gelen olumlu yorumlarla bir kez daha gündeme damga vurdu. Görünen o ki Samyeli uzun süre daha adından söz ettirmeye devam edecek.

Benzer Haberler
Petek Dinçöz'den Olay Sahne Tarzı! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Petek Dinçöz'den Olay Sahne Tarzı! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Elite Oyuncuları Georgina Amorós Ve Manu Rios'tan Türkiye Sürprizi! Elite Oyuncuları Georgina Amorós Ve Manu Rios'tan Türkiye Sürprizi!
Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Dilan Çiçek Deniz Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı!
Sıla'nın Adı Soruşturmada! Operasyonun Perde Arkası Sıla'nın Adı Soruşturmada! Operasyonun Perde Arkası
Ünlülere Şafak Operasyonu! Listede Kimler Var? Ünlülere Şafak Operasyonu! Listede Kimler Var?
Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu Levent Üzümcü'den Şok Paylaşım! Gözaltına Alındığını Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
  • 09-07-2026 13:45

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!