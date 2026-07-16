Midyeci Ahmet Eş Arıyor! Şartlarını Duyan Şoke Oldu

Türkiye'nin en tanınan sokak lezzeti markalarından birinin sahibi olan Midyeci Ahmet bu kez farklı bir nedenle gündemde. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda artık evlenmek istediğini açıklayan ünlü işletmeci hayatını paylaşacağı kişiyi aradığını söyledi.

Gece kulüplerinde ya da flört uygulamalarında tanışmak istemediğini belirten Ahmet Çiçek bunun yerine doğrudan sosyal medya üzerinden kendisine ulaşılmasını tercih ettiğini anlattı. Samimi açıklamaları kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Aradığı Kadında Hangi Özellikleri İstiyor?

46 yaşındaki Midyeci Ahmet hayalindeki eşte aradığı özellikleri de tek tek sıraladı. Astrolojiye önem verdiğini söyleyen ünlü isim, Akrep, Koç, Yay ve Terazi burçlarının kendisine daha uygun olduğunu ifade etti.

Bununla da yetinmeyen Ahmet Çiçek evleneceği kişinin midye ve kokoreç yemeyi sevmesini, hayvan dostu olmasını ve köy hayatına sıcak bakmasını istediğini söyledi. Ayrıca birlikte seyahat edebilecekleri, yemek yemekten ve insanlara ikramda bulunmaktan hoşlanan doğal bir karakter aradığını da sözlerine ekledi.

Aile Kurma Hayalini Anlattı

Ünlü işletmeci en büyük hayalinin yeniden sıcak bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi. Bu nedenle evlilik konusunda oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Midyeci Ahmet, hayatını paylaşacağı kişinin de aynı düşüncede olmasını istediğini belirtti.

Evlilik sözleşmelerine sıcak bakmadığını söyleyen Ahmet Çiçek, "Katı kurallarım yok. Temiz, doğal ve iyi bir insanla mutlu bir hayat kurmak istiyorum." diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimileri Midyeci Ahmet'in kriterlerini oldukça ilginç bulurken, kimileri ise samimi açıklamalarını destekledi. Özellikle burç tercihi ve midye-kokoreç şartı en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Görünen o ki Midyeci Ahmet'in bu sıra dışı evlilik çağrısı daha uzun süre konuşulmaya devam edecek.