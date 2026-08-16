Ümit Besen’in Kızı Ezgi Besen Evlendi! Düğün Olay Oldu

Ünlü sanatçı Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Edirne’de düzenlenen görkemli düğün töreninde avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine giren Ezgi Besen’in mutluluğu, gece boyunca ailesi ve yakınlarıyla birlikte kutlandı.

Tarihi Mekânda Görkemli Tören

Ezgi Besen ile Yüksel Görkem Erbek’in nikâh ve düğün töreni, Edirne Sarayiçi Ağa Köşkü’nde yapıldı. Tarihi mekânın atmosferi çiftin özel gününe ayrı bir hava kattı.

Düğüne Besen ve Erbek ailelerinin yakınları yargı camiasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Nikâhın kıyılmasının ardından davetliler genç çifti yalnız bırakmadı. Gece boyunca müzik ve eğlence devam ederken konuklar da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kısacası Ezgi Besen ve Yüksel Görkem Erbek sevdiklerinin karşısında hayatlarını birleştirerek yeni bir sayfa açtı.

Ezgi Besen’in Dikkat Çeken Mesleği

Ezgi Besen babası Ümit Besen gibi sanat dünyasında değil, hukuk alanında kariyer yapmasıyla dikkat çekiyor. Bir dönem İstanbul Barosu’nda avukatlık yapan Besen, daha sonra hakimlik mesleğine geçti.

Ezgi Besen şu anda Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye hakim olarak görev yapıyor. Evlilik haberinin ardından Besen’in mesleği de merak edilen detaylardan biri oldu.

Ümit Besen’in Diğer Kızı da Tanınıyor

Ümit Besen’in iki kızı bulunuyor. Sanatçı özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Besen’in diğer kızı Melis Besen Doğruer ise babasıyla yaptığı müzik çalışmalarıyla tanınıyor. Baba-kızın stüdyoda birlikte şarkı söylediği ve düet yaptığı videolar daha önce sosyal medyada da ilgi görmüştü. Şimdi ise ailenin gündeminde Ezgi Besen’in düğün mutluluğu var. Genç çifte yeni hayatlarında mutluluklar dileyelim.