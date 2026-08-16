Hollywood’un ünlü çifti İstanbul’a geldi! Aşk pozları

Hollywood’un ünlü çifti Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen tatil için İstanbul’u seçti. Çiftin Boğaz turundaki romantik pozları dikkat çekti.

Hollywood’un ünlü çifti İstanbul’a geldi! Aşk pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 16:18

Hollywood’un sevilen çiftlerinden Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen tatil için İstanbul’u tercih etti. 21 yıllık evlilikleriyle dikkat çeken ünlü oyuncular İstanbul’da keyifli günler geçirirken romantik anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

İkilinin özellikle Boğaz turu sırasında verdiği pozlar takipçilerinin ilgisini çekti. İstanbul manzarası eşliğinde çekilen kareler, çiftin tatilinin ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.

İstanbul’u Karış Karış Gezdiler

50 yaşındaki Keeley Hawes ile 51 yaşındaki Matthew Macfadyen İstanbul’da Karaköy’deki beş yıldızlı bir otelde konakladı. Çift otelde dinlenmenin yanı sıra şehrin popüler noktalarını da gezdi.

Galata Köprüsü’ne giden ünlü çift burada balık tutanları görüntüledi. İstanbul’un manzarasına karşı bol bol fotoğraf çeken Hawes ve Macfadyen tekneyle Boğaz turuna çıkmayı da unutmadı. Anlaşılan o ki ikili İstanbul tatilini sadece otelde dinlenerek geçirmek yerine şehri doyasıya keşfetmeyi seçti.

21 Yıllık Aşk Hâlâ İlk Günkü Gibi

Keeley Hawes ve Matthew Macfadyen’in aşk hikâyesi ise bundan çok daha eskiye dayanıyor. Çift, 2002 yılında “Spooks” dizisinin setinde tanıştı. Zaman içinde başlayan ilişkileri evliliğe uzandı.

Geçtiğimiz yıl 21. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Hawes eşine sosyal medyada oldukça romantik bir mesaj yazmıştı. Ünlü oyuncu, yıllara rağmen aşklarında hiçbir şeyin değişmediğini söylemişti.

“Sadece Güzel Vakit Geçiriyoruz”

Uzun evliliklerinin sırrını da anlatan Hawes, ilişkilerinde zaman zaman iniş çıkışlar yaşandığını ancak genel olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklarının büyüyüp evden ayrılmasının ardından birlikte daha fazla zaman geçirmeye ve özellikle seyahat etmeye özen gösterdiklerini belirten oyuncu, aslında mutluluğun çok da karmaşık olmadığını gösterdi. İstanbul tatili de çiftin birlikte kaliteli zaman geçirme planlarının romantik bir örneği oldu.

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