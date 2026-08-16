Erzurum’da Oğuzhan Koç Çılgınlığı! Konser Alanı Doldu Taştı

Oğuzhan Koç Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıktı. Binlerce hayranı sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi coşkuyla doldurdu.

Erzurum’da Oğuzhan Koç Çılgınlığı! Konser Alanı Doldu Taştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 17:07

Erzurum’da festivalin ilk günü resmen müzik şölenine dönüştü. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Oğuzhan Koç binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran müzikseverler sevilen şarkılara hep birlikte eşlik edince ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Konser Alanında Uzun Kuyruklar Oluştu

Oğuzhan Koç’u canlı dinlemek isteyenler konser saatini beklemeden Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’na gelmeye başladı. Saatler öncesinden alana gelen hayranlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Konser başladığında ise bekleyişin yerini büyük bir coşku aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Koç sahneye çıktığı andan itibaren şarkılara eşlik etmeye başladı. Özellikle sevilen parçaların başladığı anlarda kalabalığın hep bir ağızdan söylemesi gecenin en güzel anlarından biri oldu.

Sevilen Şarkılarını Erzurumlularla Söyledi

Oğuzhan Koç konser boyunca geniş repertuvarından sevilen parçaları seslendirdi. “Kimseler Bulamasın Bizi”, “Ayy” ve “Yüzük” gibi şarkılar, gece boyunca hayranlardan büyük ilgi gördü.

Sahnedeki enerjisiyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı hareketli performansıyla kalabalığı sürekli canlı tuttu. Bir yandan şarkılarını söylerken bir yandan da seyircilerin coşkusuna ortak olan Koç festivalin ilk gününe adeta damgasını vurdu.

Erzurum’da Müzik Dolu Gece

Konser boyunca alkışlar ve tezahüratlar bir an olsun eksilmedi. Özellikle sevilen şarkılarda telefonlarını çıkaran hayranlar, geceden bol bol görüntü aldı.

Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı konser, Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününe güzel bir başlangıç yaptı. Oğuzhan Koç’un performansıyla hareketlenen gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.

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