Hande Ünsal’a Canlı Yayında Değil Sahnede Evlilik Teklifi!

Hande Ünsal Bartın’daki konserinde bir hayranının pankartla yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle şaşırdı. Ünlü şarkıcının eğlenceli cevabı geceye damga vurdu.

Hande Ünsal’a Canlı Yayında Değil Sahnede Evlilik Teklifi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 16:25

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi’nde düzenlenen 2. Geleneksel Bal Festivali renkli görüntülerin yanı sıra oldukça eğlenceli bir ana da sahne oldu. Festival kapsamında konser veren Hande Ünsal sahnede hiç beklemediği bir evlilik teklifiyle karşılaştı.

Genç bir hayranının hazırladığı pankartı gören Ünsal teklife verdiği cevapla geceye damgasını vurdu.

Pankartı Görünce Şaşırdı

Festival alanında Hande Ünsal’ın konserini izleyen Yusuf Efe Güneş isimli genç hazırladığı pankartla ünlü şarkıcıya evlilik teklif etti. Pankartı fark eden Ünsal ise durumu esprili bir şekilde karşılamayı tercih etti.

“Bugün ilginç bir gün” diyerek yaşananlara gülen şarkıcı alandaki diğer pankartları da toplatmak istedi. Ünsal, tüm pankartların fotoğraflarını çekip finalde imzalayacağını ve üzerine bir öpücük konduracağını söyledi.

Yani anlayacağınız, evlilik teklifine “evet” ya da “hayır” demek yerine işi biraz daha eğlenceli bir noktaya taşıdı.

Kalp Şeklinde Bal Hediyesi

Konserin ardından Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt da Hande Ünsal’a çiçek ve kalp şeklinde hazırlanmış kestane balı hediye etti.

Ünsal hediyeyi görevlilere teslim ederken Kumluca balının tadına sahne sonrasında bakmak istediğini söyledi. Hatta ilk kaşığı kendisinin almak istediğini özellikle belirtti. Şarkıcı festivale davet edildiği için de teşekkür ederek Kumluca hakkında esprili sözler söyledi.

“Beni Sahnede Ağlatmayın”

Konser boyunca gençlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmesi Hande Ünsal’ı ayrıca duygulandırdı. Hayranlarının ilgisinden oldukça memnun kalan şarkıcı, esprili bir şekilde “Beni sahnede ağlatmayın” diyerek duygularını paylaştı.

Festival, Hande Ünsal’ın enerjik performansıyla sona ererken, geceden geriye en çok da sürpriz evlilik teklifi ve şarkıcının eğlenceli cevabı kaldı.

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