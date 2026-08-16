Evde Bile Tarzından Ödün Vermedi! Seda Sayan Olay Oldu

Seda Sayan’ı genelde sahnelerde, şık kıyafetler içinde görmeye alışığız. Ama ünlü sanatçı bu kez ev halini paylaştı ve yine tarzıyla dikkat çekti. Rahat bir gününde objektif karşısına geçen Sayan, puantiyeli pijama takımıyla bile şıklığından vazgeçmedi.

Ev Hali Bile Olay Oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evdeki halini gösteren Seda Sayan tercih ettiği pijama takımıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Puantiyeli takımıyla oldukça rahat görünen sanatçı ev kıyafetinin de ne kadar özenli olabileceğini adeta gösterdi.

Paylaşımı gören takipçileri de Sayan’ın tarzını beğendi. Özellikle rahatlığı ve şıklığı bir arada yakalaması dikkatlerden kaçmadı. Yani Seda Sayan evde dinlenirken bile “Benim için şıklık her yerde” demiş oldu.

Tarzından Hiç Ödün Vermiyor

Seda Sayan’ın dikkat çeken taraflarından biri de yıllardır kendi tarzını koruması. Sahne kıyafetlerinden günlük kombinlerine kadar seçtiği parçalarla sık sık gündeme gelen sanatçı bu kez de pijamasıyla konuşuldu.

Puantiyeli seçimi ise klasik ve eğlenceli havasıyla paylaşımına ayrı bir hava kattı. Takipçileri tarafından ilgi gören bu kare, Sayan’ın gündelik hayatındaki stilinin de merak edildiğini bir kez daha gösterdi.

Formunu Nasıl Koruyor?

Sayan yalnızca kıyafetleriyle değil formda görüntüsüyle de sık sık gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, formunu korumak için belirli kurallarından kolay kolay vazgeçmediğini anlatmıştı.

“Prensiplerim dışına çıkmamaya özen gösteriyorum” diyen sanatçı fiziksel görünümüne de dikkat ettiğini söylemişti.

Kısacası Seda Sayan’ın sırrı biraz disiplin biraz da kendine özen göstermekten geçiyor. Evdeki rahat tarzıyla bile dikkat çekmesi de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.