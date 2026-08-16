Fatma Turgut Açıkladı! Model’i Yeniden Birleştiren Ne?

Türkçe rock müziğin unutulmaz gruplarından Model tam 10 yıl sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık” ve “Antidepresan Gülümsemesi” gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran grup şimdi yeniden aynı sahnede buluşmaya hazırlanıyor.

Grubun solisti Fatma Turgut ise bu büyük buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Meğer yıllar sonra gelen bu buluşmanın arkasında hiç beklenmedik bir neden varmış.

Her Şeyin Başlangıcı Telif Süreciymiş

Model’in yeniden bir araya gelmesinin temelinde son albümleriyle ilgili yasal sürecin tamamlanması varmış. Fatma Turgut grubun son albümünü plak şirketine teslim etmesinin üzerinden tam 10 yıl geçtiğini söyledi.

Sürenin dolmasıyla birlikte albümün haklarıyla ilgili yeni bir dönem başlamış. İşte tam bu noktada grup üyeleri yeniden iletişime geçmiş. Turgut o günleri anlatırken oldukça samimi konuştu. Albümlerine sahip çıkmaları gerektiğini fark ettiklerini ve bunun için tekrar bir araya geldiklerini söyledi.

Fatma Turgut’tan Can’a Telefon

Yeniden buluşmanın ilk adımını da Fatma Turgut atmış. Turgut, grup üyelerinden Can’ı aradığını ve ardından kendisine e-posta gönderdiğini anlattı. Sonrası ise neredeyse ışık hızında gelişmiş. Turgut’un anlattığına göre aynı akşam grup üyelerinin WhatsApp grubu bile kurulmuş. Yani yıllardır ayrı duran ekip bir anda yeniden aynı sohbet grubunda buluşmuş!

Albüm İçin Birlikte Mücadele Ettiler

Grubun yeniden bir araya gelmesinin yalnızca nostalji olmadığını söylemek mümkün. Üyeler, geçmişte yaptıkları albümün haklarını geri almak için birlikte hareket etti. Fatma Turgut sürecin sonunda haklı davalarını kazandıklarını ve albümlerini geri aldıklarını açıkladı. Plak şirketlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Şimdi gözler Model’in yeniden bir araya geleceği konserlere çevrilmiş durumda. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak olmaları, grubun şarkılarıyla büyüyen hayranları için şimdiden büyük heyecan yaratmış görünüyor.