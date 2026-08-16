Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan’dan Olay Olan Romantik Kare

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yıllardır süren evlilikleriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri. Aradan geçen onca yıla rağmen birbirlerine olan sevgilerini göstermekten hiç çekinmeyen ikili bu kez oldukça romantik bir paylaşımla gündeme geldi.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Üstelik paylaşımın özel bir anlamı vardı. Altuğ yıllar önce kendisine gelen evlilik teklifinin yıl dönümünü unutmadı.

“Hep ‘Evet’ İyi ki”

Ünlü oyuncunun paylaşımına yazdığı kısa ama anlamlı not ise dikkat çekti: “Hep ‘evet’ iyi ki.”

Eşiyle yan yana gülümsediği kareleri paylaşan Altuğ’un bu sözleri takipçilerinin de yüzünü güldürdü. Gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken çiftin yıllara meydan okuyan ilişkisi bir kez daha konuşuldu.

18 Yıldır El Ele

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2008 yılında evlendi. Aradan geçen 18 yılda zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılsa da ikili bu söylentileri pek ciddiye almadı. Aksine, her fırsatta birbirlerinin yanında olduklarını gösterdiler.

Son dönemde özel hayatlarını biraz daha sosyal medyaya taşıyan çift, birlikte çektikleri videolarla hayranlarının da kendilerini daha yakından tanımasına fırsat veriyor.

Mutlu Evliliğin Sırrını Anlatmıştı

Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda uzun evliliğinin sırrından da bahsetmişti. Ona göre ilişkide sürekli dip dibe olmak yerine herkesin kendine ait bir hayatının olması önemli.

Altuğ tartışmalar sırasında biraz nefes almanın işe yaradığını söylerken, Yağmur Atacan’la bugüne kadar hiç küs uyumadıklarını da anlatmıştı.

Ünlü oyuncunun en dikkat çeken sözlerinden biri ise “Yaşlandığımda da yanımda olsun istiyorum” olmuştu. Görünen o ki çift, yıllar sonra bile bu sözün hakkını vermeye devam ediyor.