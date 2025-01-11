Uluslararası Girişimcilik Ödülleriyle Taçlanan Bir Kariyer

Bakırköy Yeşilay Şube Başkanı olarak önemli faaliyetlere imza atan Neslihan Yakışan, STK'da yaptığı başarılı işlerin yanı sıra, iş hayatında yakaladığı başarı ile de kamuoyunun takdirini kazanmaya devam ediyor.

Uluslararası Girişimcilik Ödülleriyle Taçlanan Bir Kariyer
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-01-2025 10:16

Türkiye'da yakaladığı başarıların yanı sıra yurt dışında da yaptığı başarılı işlerle ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Son olarak sağlık ve güzellik alanında yaptığı işler ile dikkatleri üzerine çeken başarılı iş insanı Neslihan Baykal Yakışan Avusturya'ya verdiği seminer ve iş yatırımı ile yurt dışına açılarak çalışmalarını Viyana'da  şube açarak taçlandırmış oldu. 

Gerek Yeşilay Bakırköy Şube Başkanı olarak gerekse iş dünyasındaki başarıları ile kamuoyunun takdirini kazanan Neslihan Baykal  Yakışan son olarak  By Kadın Dergisi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi işbirliği ile Platin Melek Değerleme Heyeti'nin düzenlediği yılın enleri değerlendirmesinde 'Yılın Uluslararası Atılım Yapan Girişimci İş İnsanı' ödülüne layık görülerek başarılarına yenisini ekledi.

Ödül ile ilgili bir açıklama yapan başarılı iş insanı Neslihan Yakışan yapılan çalışmaların takdir edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden olan bu ödüle kendisini  layık gören herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'de kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş başaramayacağı başarı olmadığına inandığını belirten Neslihan Baykal Yakışan, Türkiye'nin en önemli ve prestijli ödüllerinden olan bu önemli ödülü Türkiye'deki tüm kadınlar adına aldığını belirterek Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

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