Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin "Onur Ödülü" Ahmet Mekin'in...

13-18 Haziran 2025 tarihleri arasında Hüseyin Sıtkı başkanlığında Frankfurt’ta gerçekleşen, 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde “Onur Ödülü”ne layık görülen 93 yaşındaki Ahmet Mekin, sağlık sorunları nedeniyle Frankfurt’a gidemediği için ödülünü alamamıştı.

Yaşamını Bandırma’nın Erdek ilçesinde sürdüren usta sanatçı, geçtiğimiz akşam, Yüksel Aksu’nun yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filmin galasına torunu Mekin Sezer ile birlikte katıldı. Frankfurt'a gidemeyen Ahmet Mekin’e “Onur Ödülü” bu gecede, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ile Festival Danışmanı Caner Ural tarafından takdim edildi.