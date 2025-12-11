Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin "Onur Ödülü" Ahmet Mekin'in...

Türk Sineması’nın büyük ustası Ahmet Mekin, 25.Uluslararası Türk Film Festivali’nde “Onur Ödülü” verildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Frankfurt’a gidemeyen Ahmet Mekin’e ödülü, İstanbul’da gerçekleştirilen “Bak Postacı Geliyor” filminin galasında takdim edildi.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-12-2025 16:50

13-18 Haziran 2025  tarihleri arasında Hüseyin Sıtkı başkanlığında Frankfurt’ta gerçekleşen, 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde “Onur Ödülü”ne layık görülen  93 yaşındaki Ahmet  Mekin, sağlık sorunları nedeniyle Frankfurt’a gidemediği için ödülünü alamamıştı.

Yaşamını Bandırma’nın Erdek ilçesinde sürdüren usta sanatçı, geçtiğimiz akşam, Yüksel Aksu’nun yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filmin galasına torunu Mekin Sezer ile birlikte katıldı. Frankfurt'a gidemeyen Ahmet Mekin’e “Onur Ödülü” bu gecede, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Türkiye  Koordinatörü Serap Gedik ile Festival Danışmanı Caner Ural tarafından takdim edildi.

 

 

 

 

