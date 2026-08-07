Ülkü Hilal Çiftçi'nin Ailesinde Kriz Büyüyor! Annesi Harekete Geçti

Yeraltı dizisinde Melek karakterine hayat veren 17 yaşındaki genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde sular durulmuyor. Baba Ünal Çiftçi'nin kızının menajeri ve dizi partneri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından aile içinde yeni bir hukuki süreç başladı. Oyuncunun annesi Kader Çiftçi eşine boşanma davası açarak aile krizini mahkemeye taşıdı.

Baba Ünal Çiftçi Savcılığa Başvurmuştu

Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi geçtiğimiz günlerde kızının aynı dizide birlikte rol aldığı oyuncu Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığını iddia etmişti. Baba Çiftçi reşit olmayan kızının durumu sebebiyle hem oyuncu Hakan Çelebi hem de bağlı olduğu menajerlik şirketi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Anneden Eşine Zina Suçlamalı Boşanma Davası

Ailedeki gerilim tırmanırken anne Kader Çiftçi'den sürpriz bir hamle geldi. Mahkemeye başvuran anne, eşi Ünal Çiftçi'ye karşı boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçlayan Kader Çiftçi gerekçeleriyle dikkat çekti.

Kızımızın Parasını Başka Kadınlarla Yedi

Sabah gazetesi yazarı İlker Gezici'nin haberine göre; anne Kader Çiftçi dava dilekçesinde eşinin 17 yaşındaki kızları Ülkü Hilal Çiftçi'nin oyunculuktan kazandığı paraları başka kadınlarla yediğini öne sürdü. Bu durumun aile yapısını kökünden sarstığını ve huzurlarını tamamen kaçırdığını belirten annenin açtığı boşanma davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.