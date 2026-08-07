Trabzonspor'un Mohamed Salah Transferine Demet Akalın'dan Olay Yorum: Şarkısı da Hazır!

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi sonrası imza töreninde Demet Akalın'ın Kulüp şarkısı söylendi. Akalın'ın "Şarkısı da hazır" paylaşımı olay oldu

Trabzonspor'un Mohamed Salah Transferine Demet Akalın'dan Olay Yorum: Şarkısı da Hazır!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 16:41

Süper Lig'de yaz transfer dönemine damga vuran Trabzonspor dünya futbolunun efsane isimlerinden Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak tarihi bir hamleye imza attı. Liverpool kariyerinin ardından bordo-mavili ekiple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı yıldız için Papara Park'ta görkemli bir imza törenleri düzenlendi. Binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu tarihi gecede seslendirilen şarkılar ve coşkulu şovlar magazin dünyasında da geniş yankı buldu.

Papara Park'ta Kulüp Şarkısı İnledi

Trabzon Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamanın ardından Papara Park'a geçen Mohamed Salah bordo-mavili taraftarların tezahüratları eşliğinde sahaya çıktı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran futbolseverlerin hep bir ağızdan pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ın efsaneleşen Kulüp şarkısını söylemesi gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Demet Akalın'dan Bordo-Mavili Taraftara Şampiyonluk Göndermesi

Papara Park'taki unutulmaz görüntüleri izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu. Bordo-mavili taraftarların korosunu kendi hesabında yayınlayan ünlü popçu gönderisine "Şarkısı da hazır" notunu düşerek Trabzonspor camiasına esprili bir göndermede bulundu. Akalın'ın bu paylaşımı taraftarlar ve futbolseverler tarafından yaklaşan yeni sezon öncesi bir şampiyonluk şarkısı müjdesi olarak yorumlandı ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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