Serdar Ortaç Gecesinde Olay Anlar! Dansçı Kibariye'nin Bacaklarına Sarıldı

Serdar Ortaç gecesinde Kibariye ve Serdar Ortaç'ın Kanasın performansında lirik dansçı Mert Baltürk'ün şovu ve Kibariye'nin tepkileri gündem oldu.

Serdar Ortaç Gecesinde Olay Anlar! Dansçı Kibariye'nin Bacaklarına Sarıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 16:02

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç'a Saygı Gecesi müzikten ziyade sahnede yaşanan sıra dışı anlarla gündeme damga vurdu. İlk olarak BaBaLa TV'nin Saygı1 konseptiyle planlanan ancak hukuki süreçler nedeniyle organizasyon yapısı değişen dev konserde usta sanatçı Kibariye ile Serdar Ortaç'ın birlikte seslendirdiği Kanasın düeti geceye damga vurdu. Şarkı esnasında sahneye çıkan koreograf ve dansçı Mert Baltürk'ün sergilediği lirik dans şovu ve Kibariye'nin bu anlardaki şaşkın tepkileri sosyal medyada viral oldu.

Masadan Atladı Yerde Yuvarlandı

Gecenin en çok konuşulan performansına imza atan dansçı Mert Baltürk Kanasın şarkısının dramatik yapısını çağdaş dans figürleriyle yansıtmaya çalıştı. Sahnede dekor olarak kullanılan masanın üzerinden kendini aşağı bırakan yerde yuvarlanan ve duygu yoğunluğunu fiziksel hareketlerle dışa vuran dansçının performansı salondakileri ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Kibariye'nin Bacaklarına Sarıldı Profesyonellik Bozulmadı

Gösterinin ilerleyen dakikalarında şovun dozu daha da arttı. Sürünerek Kibariye'nin yanına kadar gelen dansçı bir anda usta sanatçının bacaklarına sarıldı. Neye uğradığını şaşıran Kibariye'nin yüzündeki büyük şaşkınlık anbean kameralara yansıdı. Yaşadığı kısa süreli şoku çabuk atlatan usta yorumcu soğukkanlılığını ve profesyonelliğini koruyarak şarkısını kesintisiz söylemeye devam etti.

Sosyal Medyada Goygoy Malzemesi Oldu

Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Kibariye'nin şaşkın bakışları ile dansçının kendinden geçtiği anlar kullanıcılar tarafından binlerce eğlenceli yorum ve meem (mizah) ile paylaşılarak trend listelerine taşındı.

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