Serdar Ortaç Gecesinde Olay Anlar! Dansçı Kibariye'nin Bacaklarına Sarıldı

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç'a Saygı Gecesi müzikten ziyade sahnede yaşanan sıra dışı anlarla gündeme damga vurdu. İlk olarak BaBaLa TV'nin Saygı1 konseptiyle planlanan ancak hukuki süreçler nedeniyle organizasyon yapısı değişen dev konserde usta sanatçı Kibariye ile Serdar Ortaç'ın birlikte seslendirdiği Kanasın düeti geceye damga vurdu. Şarkı esnasında sahneye çıkan koreograf ve dansçı Mert Baltürk'ün sergilediği lirik dans şovu ve Kibariye'nin bu anlardaki şaşkın tepkileri sosyal medyada viral oldu.

Masadan Atladı Yerde Yuvarlandı

Serdar Ortaç için hazırlanan özel gecede Kibariye sahne aldı.



Kibariye şarkı söylerken sahnede dansçının absürt hareketleri gündem oldu. pic.twitter.com/tvXaEeq9b5 — Bulvar Magazin (@BulvarMagazine) August 5, 2026

Gecenin en çok konuşulan performansına imza atan dansçı Mert Baltürk Kanasın şarkısının dramatik yapısını çağdaş dans figürleriyle yansıtmaya çalıştı. Sahnede dekor olarak kullanılan masanın üzerinden kendini aşağı bırakan yerde yuvarlanan ve duygu yoğunluğunu fiziksel hareketlerle dışa vuran dansçının performansı salondakileri ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Kibariye'nin Bacaklarına Sarıldı Profesyonellik Bozulmadı

Serdar Ortaç Gecesi"nde Kibariye ve Serdar Ortaç'ın düeti sırasında yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyada gündem oldu



Sahneye çıkan dansçının sergilediği performans izleyenlerin dikkatini çekti pic.twitter.com/JoonFrxLN8 — Nirvana Haber | Son Dakika (@nirvanahabercom) August 6, 2026

Gösterinin ilerleyen dakikalarında şovun dozu daha da arttı. Sürünerek Kibariye'nin yanına kadar gelen dansçı bir anda usta sanatçının bacaklarına sarıldı. Neye uğradığını şaşıran Kibariye'nin yüzündeki büyük şaşkınlık anbean kameralara yansıdı. Yaşadığı kısa süreli şoku çabuk atlatan usta yorumcu soğukkanlılığını ve profesyonelliğini koruyarak şarkısını kesintisiz söylemeye devam etti.

Sosyal Medyada Goygoy Malzemesi Oldu

Okuma yazma ve nota bilmediğini her seferinde gururla söyleyen ve kendini kişisel gelişim olarak bir basamak ileri taşıyamayan Kibariye, Serdar Ortaç gecesinde “Kanasın” şarkısını seslendirmiş. Kibariye’nin şahane sesinden daha çok masanın üzerinden atlayıp Kibariye’ye karşı… pic.twitter.com/mUpCVBssML — TARAFSIZ MÜZİK (@_tarafsizmuzik) August 4, 2026

Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Kibariye'nin şaşkın bakışları ile dansçının kendinden geçtiği anlar kullanıcılar tarafından binlerce eğlenceli yorum ve meem (mizah) ile paylaşılarak trend listelerine taşındı.