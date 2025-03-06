Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan “Çift Kişilik Oda” dizisinde partner oldu

MF Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi “Çift Kişilik Oda” için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonuna doğru başlayıp yaz boyunca ekranlarda olacak dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan yer alacak.

Kore yapımı “King The Land” dizisinden uyarlanan proje, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaryosunu ise başarılı kalem Ayşe Üner Kutlu üstleniyor. Hikâyede Devrim Özkan “Nilüfer”, Ulaş Tuna Astepe ise “Kaan” karakterine hayat verecek.

İki hafta içinde sete çıkacak olan “Çift Kişilik Oda”, romantik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında yer alması beklenen dizinin yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.