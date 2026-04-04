Uğurcan Çakır'ın Eşi Kübra Çakır İsyan Etti: "Bir Kadının Bir Kadına Bunu Demesi Çok Üzücü!"

Galatasaray’ın milli eldiveni Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, eski takımı Trabzonspor ile karşılaşacak olan eşine destek paylaşımı yaptıktan sonra maruz kaldığı çirkin saldırıları ifşa etti. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen olaylı transferin ardından suların durulmadığı görülürken, Kübra Çakır gelen hakaret dolu mesajlara sert tepki gösterdi.

"Sabır ve Zamanın Getirdiği Güzellikler"

Kübra Çakır, dev maç öncesi eşi Uğurcan Çakır’a moral vermek amacıyla duygusal bir mesaj yayımladı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun."

"Bu Son Nokta": Kadın Takipçiden Gelen Mesaja İsyan

Bu desteğin ardından sosyal medya üzerinden yoğun bir siber zorbalığa maruz kalan Kübra Çakır, özellikle bir kadın takipçisinden gelen ağır hakaret içerikli mesajı paylaşarak duruma tepki gösterdi. Çakır, maruz kaldığı durumu şu sözlerle özetledi:

“İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü."

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana bordo-mavili taraftarların tepkisini çeken Uğurcan Çakır ve ailesi, bu akşam oynanacak kritik müsabaka öncesinde magazin ve spor dünyasının en çok konuşulan isimleri haline geldi.