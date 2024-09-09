Uğur Yücel ile Neyzen 3. sezona başlıyor!

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in iki senedir kapalı gişe oynadığı ‘Neyzen’ oyunu yeni sezonuna giriyor. Usta oyuncuyu yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’in 3. sezon biletleri satışa çıktı.

Uğur Yücel ile Neyzen 3. sezona başlıyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-09-2024 11:08

Uğur Yücel’in geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’ oyunu yeni sezona hazır! 50’den fazla oyunla tüm ülkeyi karış karış dolaşan ‘Neyzen’, Eylül ayında İstanbul’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in oyunculuğu ile sahnede herkesi büyülediği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. İki sene boyunca on binlerce tiyatrosevere ulaşan ‘Neyzen’, sezon süresince sahnelenmeye devam edecek.

Oyun Tarihleri:

14 Eylül Cumartesi – Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

19 Eylül Perşembe – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

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