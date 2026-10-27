Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li Adana Ayazı Dizisinden Büyük Sürpriz

Ebru Şahin ve Uğur Güneş'i bir araya getiren Adana Ayazı için geri sayım başladı. Dizinin sete çıkacağı gün açıklandı. Fırat ve Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan hikayesini konu edinecek olan yapımın ilk klaketi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vurulacak. İşte detaylar.

Cumhuriyet Bayramı'nda Başlayan Set Heyecanı



İstanbul'dan Adana'ya uzanan destansı bir aşkı konu alacak olan Adana Ayazı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sete çıkacak. Bu anlamlı günde start verecek olan dizi için beklenti oldukça büyük. Kulislerde konuşulan bilgilere göre; yapım Ocak ayında Now TV'de yayın hayatına başlayacak ve Perşembe akşamları ekrana gelecek.

Kadro Şampiyonlar Ligi Gibi



Faruk Teber'in yönetmenliğini yapacağı Adana Ayazı'nın senaryosunu Onur Uğraş kaleme alırken dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer alacağı yapımda Levent Ülgen ve Yeşim Salkım gibi usta isimlerin yanı sıra Eşref Rüya dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Aytemur ve genç kuşağın başarılı isimlerinden Mustafa Mert Koç da rol alacak. Adana Ayazı'nın kadrosunda yer alacak diğer isimler ise şöyle; Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mina Derman, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın, Engin Yüksel ve Furkan Kapsız.