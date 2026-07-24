Uğur Güneş Adana Ayazı Dizisinin Başrol Oyuncusu Oldu!

Altı Üstü İstanbul dizisiyle yaz ekranına damgasını vuran ve Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu NTC Medya yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Anne Yarısı projesinin ardından NOW televizyon kanalı için hazırlanan iddialı yapım Adana Ayazı dizisinde çalışmalar hız kazandı. Ekran tarihine geçen unutulmaz dizilere imza atan usta yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda oturacağı merakla beklenen projenin başrol oyuncusu resmen belli oldu.

Başarılı Aktör Uğur Güneş Ekranlara Dönüyor

Yeni yayın döneminde NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Adana Ayazı dizisinin erkek başrol oyuncusu başarılı aktör Uğur Güneş oldu. Daha önce reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan yetenekli oyuncu bu projeyle birlikte kariyerinde yeniden Adana'da set yapmaya hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncunun projeye dahil olması sosyal medyada ve dizi dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Senaryosunu Onur Uğraş Kaleme Alıyor

Çekimlerine yakında başlanması planlanan ve güçlü bir hikayeyi ekrana taşımaya hazırlanan dizinin senaryosunu ise Onur Uğraş kaleme alıyor. Usta yönetmen Faruk Teber'in reji liderliğinde hayata geçecek olan Adana Ayazı NTC Medya'nın yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı dizinin kadın başrol oyuncusu ve oyuncu kadrosunun diğer detayları ise şimdiden merak konusu oldu.