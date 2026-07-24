Tuzlu Kahve Dizisinden İlk Kareler Geldi: Dev Kadro Sete Çıkıyor!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yılın iddialı aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım resmen başladı. Poll Films imzası taşıyan merakla beklenen yapım yarın başrol karakteri Gözde'nin ev sahneleriyle çekim maratonuna start veriyor. Çekimler öncesinde tüm ekibin bir araya geldiği okuma provasından ilk görüntüler yayınlandı. Sıcak ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken provadan paylaşılan kareler kısa sürede dizi severlerin ve sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi.

Gözde ve Mehmet'in Eğlenceli ve Çatışmalı Hikayesi

Dizinin konusu İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'dan yeni dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Başrollerini Eda Ece (Gözde) ve Buğra Gülsoy'un (Mehmet) üstlendiği yapımda evlenmek isteyen genç çift aynı masada buluşması imkansız görünen iki farklı aileyi karşı karşıya getiriyor. Usta oyuncu Binnur Kaya ise dizide Mehmet'in annesi Safiye karakterine hayat verecek. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan dizi; aşkın aileler gelenekler ve kuşaklar arasındaki sınavını eğlenceli ve duygusal bir dille ekrana taşıyacak.

Türk Televizyonlarının Dev İsimleri Aynı Kadroda

Güçlü hikayesinin yanı sıra adeta yıldızlar geçidini andıran kadrosuyla da adından söz ettiren Tuzlu Kahve ekranların sevilen yüzlerini bir araya getiriyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.