72 Kilo Vererek İğne İpliğe Dönüşen Işın Karaca Kötü Yorumlara Patladı!

Geçirdiği mide ameliyatının ardından uyguladığı sıkı diyet ve beslenme düzeniyle toplam 72 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca yeni görünümü ve sahne imajıyla bir kez daha magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Fazla kilolarından kurtularak adeta iğne ipliğe dönen başarılı popçu sahne kostümlerinde de radikal bir değişime gitti. Ancak iddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü ismin yeni görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yapılan acımasız ve olumsuz yorumları gören Karaca, sessizliğini bozarak sert bir yanıt verdi.

Kilo Verdikten Sonra Sahne İmajını Yeniledi

Mide küçültme operasyonu sonrası azimle kilo vererek adeta bambaşka biri haline gelen Işın Karaca sahne tarzında da büyük bir yeniliğe imza attı. Kilo verdikten sonra süper mini ve iddialı kostümler tercih etmeye başlayan ünlü sanatçı yeni görünümüyle hayranlarının odağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşımlara takipçilerinden binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar "Çok iyi görünüyor", "Güzel bir değişim" ve "Yeni tarzı çok yakışmış" şeklinde övgü dolu mesajlar atarken; bazı kullanıcılar ise "Buna gerek var mıydı?", "Bu imaj neden?" ve "Hiç olmamış" ifadeleriyle ünlü şarkıcının tarzını sert bir dille eleştirdi.

"Hepiniz Çok Güzelsiniz Ya Allah Affetsin"

Kendisi ve tercih ettiği iddialı kıyafetler hakkında yapılan acımasız yorumlara daha fazla dayanamayan Işın Karaca sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü. Kendisini eleştiren takipçilerinin profillerini incelediğini belirten ünlü sanatıcı olumsuz yorum yazan kullanıcılara imalı bir dille şu sözlerle göndermede bulundu:

"Kötü yorum yazan bazı hesaplara girip baktım da... Hepiniz çok güzelsiniz ya Allah affetsin."

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere bu esprili ve doğrudan sözlerle yanıt veren usta yorumcu yeni tarzından ve geçirdiği büyük değişimden taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.