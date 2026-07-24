Engin Altan Düzyatan Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Filminin Başrolü Oldu

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan sinema dünyasında ses getirmesi beklenen uluslararası çaptaki yeni projesiyle beyazperdeye dönüyor. Hüseyin Eken'in yönetmen koltuğunda oturacağı Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi adını taşıyan filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan oldu. Yapımcılığını Hüseyin Eken ile birlikte Duygu Yonucu'nun üstlendiği ve H2 Medya imzası taşıyan bu iddialı yapım etkileyici hikayesiyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Psikolog Reha İle Gazzeli Ahmed Musa’nın İnsanlık Hikayesi Beyazperdeye Taşınıyor

Filmin merkezinde Psikolog Reha ile Gazzeli Ahmed Musa'nın kesişen hayatları ve hikayesi yer alıyor. Projede Psikolog Reha karakterine Engin Altan Düzyatan hayat verecek. Başarılı aktöre film boyunca Ortadoğulu ünlü ve usta oyuncuların eşlik edeceği öğrenildi. Şubat ayında sete çıkması planlanan ve uluslararası festivallerde görücüye çıkması hedeflenen yapım,evrensel insanlık temalarını psikolojik bir çerçeveden ele alacak.

Oscarlı Yönetmen Asgar Ferhadi'den Filme Övgü Dolu Sözler

Henüz yapım aşamasındayken dikkatleri üzerine çeken film uluslararası sinema dünyasından da ilk önemli takdirini aldı. Jüri başkanlığını iki Oscar ödüllü İranlı usta yönetmen Asgar Ferhadi'nin yürüttüğü TRT 12 Punto Ödülleri'nde proje büyük bir başarıya imza atarak Proje Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü. Pazar akşamı düzenlenen kapanış töreninde konuşan usta yönetmen Asgar Ferhadi projeye övgü dolu sözler sarf etti. İnsan psikolojisine ve Ortadoğu gerçeğine dokunan bu özel projeyi büyük bir merakla beklediğini ifade eden Ferhadi filmin sinematografik potansiyeline dikkat çekti.