Hazal Kaya'nın Ahbap Derneği İfadesi Ortaya Çıktı: "120 Bin Lira Bağış Yaptım Mağdurum"

Hazal Kaya'nın Ahbap Derneği soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı. 120 bin TL bağış yaptığını söyleyen oyuncu mağdur olduğunu belirtti.

Hazal Kaya'nın Ahbap Derneği İfadesi Ortaya Çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 16:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade veren ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın savcılıktaki resmi beyanları ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan başarılı oyuncu soruşturma dosyasına giren ifadesinde derneğe yaptığı bağış miktarını açıklayarak yaşanan süreçten dolayı büyük bir üzüntü ve mağduriyet duyduğunu dile getirdi.

"Babala TV Yayınını Görünce Kendi İsteğimle Gittim"

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile geçmişte sadece SMA'lı çocuklar için yürütülen yardım faaliyetleri vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Hazal Kaya kendisiyle yüz yüze hiç tanışmadığını ifade etti. Deprem felaketi döneminde bir Türk vatandaşı olarak yardım etmek istediğini vurgulayan ünlü isim savcılıktaki ifadesinde şu sözleri kaydetti:

"Deprem döneminde ben de her Türk Vatandaşı gibi yardımda bulunmak istedim. O sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı."

"Ahbap'a 120 Bin Lira Bağış Yaptım Güvenimiz Zedelendi"

Deprem sürecinde hamile olması sebebiyle duygusal açıdan da derinden etkilendiğini belirten yetenekli oyuncu özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için elinden gelen tüm yardımı yapmaya çalıştığını aktardı. Kendi imkanlarıyla derneğe maddi destekte bulunduğunu ifade eden ünlü isim mağduriyetini şu doğrudan cümlelerle aktardı:

"Ahbap'a 120 bin lira bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım."

"Bağışlarımızın Kumarda Harcanması Alçakça Bir Harekettir"

Süreç boyunca sadece belirli kurumlar için değil, göçük altında kalan vatandaşlar için AFAD'ı da etiketleyerek paylaşımlar yaptığını hatırlatan Hazal Kaya kamuoyunun ve ünlü isimlerin güveninin kötüye kullanıldığını savundu. Basına yansıyan iddialar ve savunmalar karşısında sert tepki gösteren başarılı oyuncu ifadesini şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Ahbap Derneği'nin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir."

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