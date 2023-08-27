Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi

Uğur Bilgin ve İrem Uslu, nişanlanmalarını geçtiğimiz Haziran ayında duyurmuşlardı. Üzerinde uzun süre konuşulan bu nişan haberinin ardından çift, sonunda düğünlerini gerçekleştirdi.

İrem Uslu, zarif güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve düğününde de nişan töreninde tercih ettiği gibi sadelikten ödün vermeden bir gelinlik giydi. Uğur Bilgin ise eşi İrem Uslu'ya uyumlu bir şekilde sade bir tarzı tercih etti.