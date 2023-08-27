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Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi

Uzun bir süredir popüler komedi programı Güldür Güldür Show'da yer alan yetenekli oyuncu Uğur Bilgin, nişanlısı İrem Uslu ile hayatlarını birleştirdi. Sade ve samimi bir törenle gerçekleşen düğünleri sırasında çiftin, karşılıklı dans ederken yaşadığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, eğlence dolu anların ortasında eşine özel bir serenat sunarak duygusal anlar yaşattı.

Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2023 15:36

Uğur Bilgin ve İrem Uslu, nişanlanmalarını geçtiğimiz Haziran ayında duyurmuşlardı. Üzerinde uzun süre konuşulan bu nişan haberinin ardından çift, sonunda düğünlerini gerçekleştirdi.

İrem Uslu, zarif güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve düğününde de nişan töreninde tercih ettiği gibi sadelikten ödün vermeden bir gelinlik giydi. Uğur Bilgin ise eşi İrem Uslu'ya uyumlu bir şekilde sade bir tarzı tercih etti.

Başarılı oyuncu Uğur Bilgin, düğünleri sırasında eşine olan sevgisini ifade etmek için özel bir serenat sundu. Bu romantik anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

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