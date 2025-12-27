Ufuk Özkan’ın Son Hali Yürek Burktu: Konya’da Bir Restoranda Görüntülendi

Geniş Aile dizisindeki unutulmaz "Cevahir" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Bir süredir gözlerden uzak bir tedavi süreci geçiren Özkan, Konya'da bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı.

Yorgun ve Üzgün Hali Dikkat Çekti

Hastalık süreciyle birlikte ciddi oranda kilo kaybı yaşayan ve karaciğer nakli sınırından dönen başarılı oyuncunun, restorandaki bitkin ve durgun hali hayranlarını derinden sarstı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere takipçilerinden binlerce destek mesajı yağdı:

Dualar Onunla: "O eski neşen ve enerjin yine gelir umarım abi."

Acil Şifa Mesajları: "Seni ekranlarda sağlıklı görmek istiyoruz, Allah acil şifalar versin."

Neler Yaşanmıştı?

Geçtiğimiz aylarda evinde aniden fenalaşan Ufuk Özkan, acil olarak hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulmuştu. O dönem sağlık durumuyla ilgili karaciğer nakli ihtimali konuşulsa da, ilaç tedavisine yanıt vermesi üzerine taburcu edilmişti.

"İlacın Yan Etkisi Beni Zorladı"

Hastaneden çıktıktan sonra bir açıklama yapan Özkan, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda lekeler oluştu ve şiddetli mide bulantıları yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Sevginizi iliklerime kadar hissettim, şu an daha iyiyim."

Ufuk Özkan’ın Konya’daki bu son görüntüleri, ünlü oyuncunun tedavi sürecinin hala devam ettiğini ve henüz eski sağlığına tam anlamıyla kavuşamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.