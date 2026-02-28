Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: 11 Saatlik Ameliyat Sonrası İlk Durak "Aile"

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Ufuk Özkan'a kim donör oldu? Karaciğer nakli olan başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın taburcu olması, ailesiyle paylaşımı ve vefasızlık sitemi haberimizde...

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: 11 Saatlik Ameliyat Sonrası İlk Durak
Yayın Tarihi : 28-02-2026 11:32

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve hayranlarını endişelendiren başarılı oyuncu Ufuk Özkan, beklenen güzel haberi verdi. 3 Şubat tarihinde gerçekleşen ve tam 11 saat süren başarılı karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan Özkan, taburcu olarak evinin yolunu tuttu.

 Donörü Set Arkadaşı Oldu

Ufuk Özkan’ın yeniden hayata tutunmasını sağlayan süreçte en dikkat çeken detay ise fedakârlıktı. Oyuncunun set arkadaşı Salih Kıvırcık, örnek bir davranış sergileyerek donör olmuş ve nakil süreci başarıyla tamamlanmıştı. Bu zorlu maratonu geride bırakan Özkan, şimdi sevdiklerinin yanında moral depoluyor.

 "Eve Döndük" Paylaşımı

Hastaneden taburcu olduktan sonra annesi ve kardeşleriyle bir araya gelen Ufuk Özkan, o duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren oyuncu, paylaşımına şu anlamlı notu düştü:

"Eve döndük… Çünkü en güzel hikâye aileyle yazılır."

 "Sitemim Baki"

Ufuk Özkan, iyileşme sürecinde mutluluğunu paylaşırken, hastalık döneminde yaşadığı kırgınlıkları da unutmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, zor zamanlarında yanında olmayan yakın çevresine sitem eden Özkan, şu ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti:

  • İsimleri Sildi: "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu."

  • Radikal Karar: Bu tavırları nedeniyle yakın çevresindeki bazı isimleri hayatından çıkardığını belirten oyuncu, "Gerçek dostlarımı zor günde tanıdım" mesajı verdi.

