Grammy’li Yıldız Kenny Garrett Sahneye Çıktı! Festivalde Fırtına Esti

Antalya caz müziğin büyüsüyle gündemdeydi. 9’uncusu düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett sahneye çıktı ve geceye resmen damgasını vurdu.

Açık Havada Müzik Keyfi

Konser Antalya’da bir otelin açık hava sahnesinde gerçekleşti. Akdeniz’in esintisi ve Bey Dağları manzarası eşliğinde müzik dinlemek zaten başlı başına bir deneyimken Kenny Garrett sahneye çıkınca ortam tamamen farklı bir seviyeye taşındı.

Festival alanı dolup taştı müzikseverler konser başlamadan çok önce yerini aldı.

“Sounds From The Ancestors” ile Sahnedeydi

Kenny Garrett sahnede son projesi olan “Sounds From The Ancestors” albümünden parçalar seslendirdi. Parçalar hem klasik caz ruhunu taşıyordu hem modern dokunuşlarla farklı bir enerji sunuyordu. Saksafonuyla yaptığı performans izleyenleri adeta başka bir müzikal dünyaya götürdü.

Konser boyunca seyirci sürekli ritme eşlik etti. Bazı anlarda alkışlar o kadar uzadı ki sahne ile izleyici arasında resmen bir enerji alışverişi oluştu. Garrett’ın sahnedeki hakimiyeti ve doğaçlama performansları özellikle dikkat çekti.

Antalya Caz Festivali Büyümeye Devam Ediyor

Bu yıl 5 Haziran’da başlayan festival 20 Haziran’a kadar devam edecek. Sadece tek bir konser değil adeta bir müzik maratonu gibi ilerliyor. Festivalde dünya çapında birçok sanatçı sahne alıyor ve Antalya’yı bir caz merkezine dönüştürüyor.

Festival programı da oldukça güçlü. Önümüzdeki günlerde Afro-Küba ve Latin cazının önemli isimleri Richard Bona ve Alfredo Rodriguez sahneye çıkacak. Ayrıca “Akra Genç Caz” gecesinde genç müzisyenler de performans sergileyecek.

Finalde Fazıl Say Sürprizi

Festivalin kapanışı ise oldukça özel olacak. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say caz uyarlamaları ve özel repertuvarıyla sahneye çıkacak. Antalya bu günlerde sadece tatil değil aynı zamanda müzikle dolu bir festival şehri haline gelmiş durumda.