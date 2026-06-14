Emrah’tan Eski Eşine Sürpriz Mesaj! Sosyal Medya Yıkıldı

Şarkıcı Emrah oldukça duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2022 yılında boşandığı eski eşi ve çocuklarının annesi Sibel Erdoğan’ın doğum gününü unutmayarak yaptığı kutlama kısa sürede magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi.

Eski Eşine Saygılı ve Duygusal Mesaj

Emrah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Erdoğan için oldukça samimi ve duygulu ifadeler kullandı. En çok dikkat çeken nokta ise “her zaman kıymetlisin” vurgusu oldu.

Paylaşımında sadece bir doğum günü kutlaması değil aynı zamanda çocuklarının annesine olan saygısını ve hayatlarındaki yerini de anlatan bir mesaj vardı. Yani klasik bir “iyi ki doğdun” mesajından çok daha ötesi.

Çocuklar Üzerinden Kurulan Bağ

İkilinin evliliğinden iki çocukları bulunuyor: Elyesa ve Eleysa. Emrah mesajında özellikle çocukları üzerinden kurdukları bağa dikkat çekiyor. Boşanmış olsalar bile bu bağın kopmadığını hatta daha da güçlenerek devam ettiğini ifade ediyor.

Çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesi için iletişimi sürdürdüklerini de bu mesajdan anlamak mümkün.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım

Emrah’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Bir kesim bu yaklaşımı “olgun ve örnek bir davranış” olarak görürken bazıları da bunun oldukça duygusal ve yapıcı bir mesaj olduğunu söyledi.

Özellikle boşanmış çiftlerin çocukları için bu tarz bir iletişim sürdürmesi birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

Daha Önce de Aile Paylaşımları Yapmıştı

Emrah aslında aile konularında zaman zaman duygusal paylaşımlar yapan bir isim. Daha önce de kızı ve oğlunun doğum günlerinde benzer şekilde içten mesajlar paylaşmıştı. Özellikle çocuklarına olan sevgisini açık açık ifade etmesi takipçileri tarafından sık sık takdir ediliyor.

Bu son paylaşım da aslında Emrah’ın aileye bakışını bir kez daha ortaya koydu. Boşanmış olsalar bile çocuklar sayesinde kurulan bağın ömür boyu süreceğini vurguluyor.

Kısacası bu doğum günü kutlaması sadece bir tebrik değil, aynı zamanda geçmişe saygı ve aile bağlarına verilen değerin bir göstergesi oldu. Sosyal medyada da tam olarak bu yönüyle konuşuldu.