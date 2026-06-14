Perihan Savaş’a Frankfurt’ta Büyük Sürpriz!

Usta oyuncu Perihan Savaş Almanya’da düzenlenen 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde hem duygusal hem sürprizlerle dolu bir gece yaşadı. Gecenin en anlamlı anı ise merhum eşi Yılmaz Zafer adına verilen Vefa Ödülü’nü alması oldu.

Vefa Ödülü Yılmaz Zafer Adına Verildi

Festivalde bu yılki Vefa Ödülü 30 yıl önce hayatını kaybeden Yılmaz Zafer adına Perihan Savaş’a takdim edildi. Bu ödül aslında sadece bir başarı ödülü değil; aynı zamanda bir anma ve saygı duruşu niteliğindeydi.

Perihan Savaş sahneye çıktığında oldukça duygusal anlar yaşadı. Hem geçmişi hem eşine duyduğu saygı o anlarda yüzüne ve konuşmasına da yansıdı.

Duygusal Anlarda Aile Yanındaydı

Bu özel gecede Perihan Savaş’ı yalnız bırakmayan en önemli isimler oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci oldu. Aile desteği o anların daha da anlamlı hale gelmesini sağladı. Özellikle ödül konuşması sırasında yaşanan duygusal atmosfer salondaki herkesi de etkiledi. İzleyiciler de bu anlamlı ana sessizce eşlik etti.

Tören Sonrası Sürpriz Doğum Günü

Gecenin asıl sürprizi ise tören bittikten sonra geldi. Organizasyon ekibi ve yakın çevresi Perihan Savaş için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Bu sürpriz zaten duygusal geçen geceyi bir anda daha da özel hale getirdi. Sahnede yaşanan yoğun duyguların ardından gelen bu kutlama usta oyuncuya moral gibi oldu.

Doğum günü kutlaması sırasında salonda oldukça sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu. Alkışlar iyi dilekler ve tebrikler geceye ayrı bir enerji kattı. Perihan Savaş’ın hem ödül alması hem doğum günü sürprizi yaşaması etkinliğin en unutulmaz anları arasında yer aldı.

Unutulmaz Bir Festival Gecesi

Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl sadece sinema değil duygusal anlar ve özel sürprizlerle de hafızalara kazındı. Perihan Savaş için ise bu gece hem geçmişe saygı hem güzel bir kutlamayla birleşen özel bir anı olarak kaldı.