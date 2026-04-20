Ufuk Özkan’dan Yürek Isıtan Paylaşım: "Çok Aşk!"

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından sosyal medyadaki son paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı. Geçtiğimiz dönemde karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve uzun bir tedavi süreci geçiren sanatçı, sağlığına kavuştuktan sonra ailesiyle vakit geçirmeye odaklandı. 50 yaşındaki sevilen isim, kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olan oğluyla yan yana geldiği anları takipçileriyle paylaştı.

Kritik Ameliyat Sonrası Yeni Bir Başlangıç

Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren oldukça riskli bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Hastanede kaldığı süre boyunca sevenlerinden binlerce destek mesajı alan ünlü oyuncu, başarılı geçen nakil işleminin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden sanatçı, bu zorlu süreci atlatmasında moralin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyor. Hastane sonrasındaki iyileşme döneminde sakin bir hayat süren Özkan, bu kez en özel karesini dijital dünyada yayınladı.

Baba ve Oğuldan Duygusal Kare

Zor günleri ailesinin desteğiyle aşan ünlü isim, oğluyla birlikte verdiği pozu kişisel hesabından paylaştı. Birbirlerine sıkıca sarıldıkları görülen baba-oğulun karesi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görseller arasına girdi. Bu anlamlı fotoğraf, Ufuk Özkan hayranları tarafından "sağlıklı günlerin en güzel müjdesi" olarak yorumlandı. Sanatçının paylaşımı, sadece bir aile fotoğrafı olmanın ötesinde, hayata tutunma mücadelesinin sembolü haline geldi.

"Çok Aşk" Notuyla Paylaştı

Ünlü oyuncu, oğluyla yer aldığı bu samimi fotoğrafa "Çok aşk!" notunu düştü. Paylaşımın altına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve moral dolu yorum yağdı. Takipçileri, "Seni iyi görmek çok güzel", "Oğlunla nice sağlıklı yılların olsun" ve "Büyük bir mucizeyi başardın" gibi ifadelerle sanatçıyı yalnız bırakmadı. Ufuk Özkan, yaşadığı tüm bu zorlu deneyimlerin ardından sevdikleriyle geçirdiği her anın kıymetini bu duygusal paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serdi.