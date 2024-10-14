Ufuk Özkan'dan nafaka isyanı: "Bu miktarı ödeyemem!"

İki yıl önce boşanan Ufuk Özkan, nafaka tutarının hızla artmasından dolayı sıkıntı yaşadığını belirtti. Özkan, başlangıçta 45.000 TL olan nafakasının önce 74.000 TL'ye, ardından 114.000 TL'ye yükseldiğini dile getirerek, bu tutarı karşılamanın imkansız olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, bu konuda yaşadığı zorluğu şu sözlerle ifade etti: "Ben ayda 114.000 TL kazanmıyorum ki bu nafakayı nasıl ödeyeyim? Hiç harcama yapmasam bile bu miktarı ödemem mümkün değil."

Ufuk Özkan’ın bu açıklamaları, boşanma sonrası yüksek nafaka ödemeleriyle karşı karşıya kalan birçok kişinin yaşadığı benzer durumu gündeme getirdi.