Mauro Icardi ve Wanda Nara Resmen Boşandı: Wanda Borçlu Çıktı!

Kasım 2024 tarihinden bu yana magazin manşetlerinden düşmeyen ve karşılıklı iddialarla çalkalanan olaylı boşanma davasında İtalyan yargısı son noktayı koydu. Milano Mahkemesi, 8 Ekim 2026 günü açıkladığı kararla Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın evliliğini hukuken sonlandırdı. Kararın ardından kişisel sosyal medya hesabından duygularını paylaşan yıldız futbolcu, dava sürecini ilk açan tarafın kendisi olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bugün hem bu kararı hem de hayatımda açılan yepyeni sayfayı kutlama günü. Kadeh kaldırmak için önümüzde harika nedenler var."

Wanda'nın Astronomik Nafaka Talebine Ret

Davanın en çok tartışılan konularından biri olan Wanda Nara'nın nafaka talebindeyse mahkeme Icardi lehine karar verdi. Wanda Nara’nın talep ettiği aylık 250 bin avroluk tazminat ve nafaka isteği hakim kararıyla geri çevrildi. Mahkeme heyeti, Nara’nın kendi hayatını idame ettirebilecek ekonomik güce ve kişisel gelire fazlasıyla sahip olduğuna vurgu yaptı. Bunun yanı sıra Nara’nın evlilik sebebiyle mesleki kayıplar yaşadığı yönündeki argümanı da inandırıcı bulunmayarak tamamen reddedildi.

Masrafları Wanda Nara Ödeyecek

Alınan karara göre yargılama masraflarının üçte ikilik kısmını Nara’nın Icardi’ye ödemesine hükmedildi. Boşanma davasında Icardi tarafı net bir zafer elde etse de ikili arasındaki mülk kavgası henüz son bulmuş değil.

Icardi, mal varlığına dâhil bazı taşınmazların devrinin iptali ve mülklerin iadesi amacıyla Milano’da açtığı ayrı bir davanın devam ettiğini bildirdi. Nara’nın avukatıysa çocukların velayeti ve nafakası konusunda İtalyan mahkemesinin yetkili olmadığını iddia etti.

Böylelikle boşanma faslı kapanırken tüm dikkatler tarafların devam eden mal paylaşımı davasına ve önümüzdeki günlerde atacakları adımlara kilitlendi. Tarafların sonraki açıklamalarının ve mahkemeden çıkacak yeni kararların ikiliyi daha uzun süre gündemde tutması bekleniyor.