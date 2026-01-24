Ufuk Özkan’dan Müjdeli Haber: Donör Bulundu, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı!

Ufuk Özkan'a karaciğer donörü bulundu mu? Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan için müjdeli haber geldi. Donörün kim olduğu ve sağlık durumundaki son gelişmeler haberimizde...

Ufuk Özkan’dan Müjdeli Haber: Donör Bulundu, Ameliyat İçin Geri Sayım Başladı!
Yayın Tarihi : 24-01-2026 12:29

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirirken beklediği müjdeli haberi sonunda aldı. Uzun süredir uygun bir donör arayışında olan ünlü oyuncu için süreç olumlu bir noktaya ulaştı. Yaklaşık iki yıldır siroz hastalığı ile mücadele eden Özkan, sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan geniş çaplı çağrılar, bu kritik süreçte etkili sonuçlar verdi.

Karaciğer Nakli İçin Kritik Gelişme

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, 2023 yılında karaciğer rahatsızlığı teşhisi ile karşılaştı. Bu tarihten itibaren doktorların kontrolünde yoğun bir tedavi programı uyguladı. Ancak son haftalarda oyuncunun vücudu tedaviye karşı zorlanmaya başladı. Sağlık ekipleri, Özkan’ın hayati risk taşıması sebebiyle acil bir karaciğer nakli kararı aldı. Bu karar üzerine aile üyeleri ve yakın dostları, uygun bir parça bulunması adına seferber oldu. Hastanede süren bekleyiş, nihayet sevindirici bir haberle yeni bir yöne evrildi.

Set Arkadaşından Gelen Şifa

Donör arayışına yanıt, ünlü oyuncunun geçmişte birlikte çalıştığı bir isimden geldi. Ufuk Özkan’ın rol aldığı eski bir dizide, kamera arkası ekibinde görev yapan bir çalışan gönüllü oldu. Bu kişi, gerekli tetkiklerin yapılması için hastaneye başvuruda bulundu. Sağlık kurulu, yapılan detaylı incelemeler sonucunda donörün uygunluk sağladığını tespit etti. Özellikle set ortamındaki bu dayanışma, nakil süreci için büyük bir umut kaynağı oluşturdu. Gönüllü donörün tetkik sonuçları, operasyon hazırlıklarını hızlandırdı.

Aileden Pazartesi Günü İçin Açıklama

Yaşanan gelişmelerin ardından oyuncunun kardeşi Umut Özkan, basına önemli bilgiler verdi. Umut Özkan, donör arama çalışmalarında artık son aşamaya geldiklerini ifade etti. Sürecin şu an itibarıyla yüzde 90 oranında başarıyla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca doktorların süreci titizlikle yönettiğini ve pazartesi günü kesin sonuçları paylaşacaklarını belirtti. Aile, bu zorlu günlerde kendilerine destek veren tüm vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu. Kısacası, Ufuk Özkan için ameliyat süreci resmen netlik kazanmaya başladı. Sonuç olarak, oyuncunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde yapılacak olan nakil operasyonu ile yeni bir aşamaya geçecek.

