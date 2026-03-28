Ufuk Özkan’dan "Aşk" Dolu Paylaşım: Oğluyla İlk Poz Geldi!

Ufuk Özkan’dan duygusal paylaşım! Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, oğluyla "Çok aşk" notuyla poz verdi.

Yayın Tarihi : 28-03-2026 11:21

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve başarılı bir nakil operasyonu geçiren sevilen oyuncu Ufuk Özkan, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra normal hayatına hızla adapte olan Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla hem takipçilerine moral veriyor hem de yaşadığı şükran dolu anları paylaşıyor.

Set Arkadaşından Hayat Kurtaran Dokunuş

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisine donör olarak ikinci bir hayat şansı tanıyan set arkadaşı Salih Kıvırcık ile bir araya gelmişti. Bu anlamlı buluşmayı takipçileriyle paylaşan Özkan, vefa dolu karesiyle büyük takdir toplamıştı.

"Çok Aşk": Baba-Oğuldan Sıcak Kare

Ufuk Özkan’ın son paylaşımı ise yürekleri ısıttı. Kritik süreci ailesinin desteğiyle atlatan başarılı oyuncu, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Oğluyla verdiği poza "Çok aşk" notunu düşen Özkan’ın neşeli ve sağlıklı hali gözlerden kaçmadı.

Takipçilerinden Destek Mesajları Yağdı

Sosyal medyada kısa sürede etkileşim rekoru kıran paylaşıma, binlerce moral ve destek mesajı geldi. Takipçileri ünlü oyuncuya şu sözlerle seslendi:

  • "Eski sağlığına kavuşman en büyük mutluluğumuz."

  • "Maşallah, baba-oğul harika görünüyorsunuz."

  • "Gülüşün hiç eksik olmasın Ufuk abi."

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden ve moralinin bir hayli yüksek olduğu gözlenen Ufuk Özkan, ailesiyle vakit geçirerek nekahat dönemini en verimli şekilde değerlendiriyor.

