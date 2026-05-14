Müziğiyle Sınırları Aşan Başarı: Karsu Dönmez’e Hollanda’dan Büyük Onur

Antalya geçtiğimiz günlerde hem diplomatik hem sanatsal açıdan tarihi anlardan birine ev sahipliği yaptı. Hollanda’nın milli günü olan "Kral Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez kariyerinin en anlamlı ödüllerinden birini kucakladı. İki ülke arasındaki kültürel köprüleri müziği ve yardımseverliği ile güçlendiren sanatçı Hollanda Kralı adına verilen "Orange-Nassau Nişanı Şövalyesi" unvanına layık görüldü.

Piyano Başında İki Millet Tek Yürek

Tören Karsu’nun büyüleyici performansıyla başladı. Piyanosunun başına geçen ünlü sanatçı Hollanda Milli Marşı’nı ve İstiklal Marşı’nı kendine has üslubuyla seslendirerek davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands Karsu’nun sadece bir müzisyen değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak nişanını takdim etti. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası yürüttüğü insani yardım çalışmaları bu yüksek onur nişanının verilmesinde en büyük etkenlerden biri oldu.

Büyükelçiden Veda Antalya’ya Yeni Konsolos

Yaşanan tek heyecan Karsu’nun şövalyeliği değildi. Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yılı aşkın köklü dostluğa vurgu yapan Büyükelçi Wijnands veda konuşması da yaptı. Önümüzdeki günlerde Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlayacağını dile getirip Türkiye’den ayrılacak olmanın üzüntüsünü paylaştı. Gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise diplomatik kanatta yaşandı. Ceren Zorlu Çabukoğlu, Hollanda’nın yeni Antalya Fahri Konsolosu olarak resmen ilan edildi ve Kral’ın özel mektubu kendisine teslim edildi.

Turuncunun ve Portakalın Kesişme Noktası

Hollanda’nın milli rengi olan turuncunun Antalya’nın meşhur portakal bahçeleriyle buluştuğu tören dostluk, müzik ve başarı dolu karelerle hafızalara kazındı. Karsu Dönmez "Şövalye" unvanıyla artık sadece sahnelerin değil diplomasinin de parlayan yıldızı olarak yoluna devam edecek.