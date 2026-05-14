Cannes'da Flaşlar Bebek İçin Patladı! Müjdeyi Tüm Dünyaya Duyurdular

Sinema dünyasının kalbinin attığı 79'uncu Cannes Film Festivali bu yıl şık kıyafetler ve ödüllü filmlerle birlikte Hollywood’un en sevilen çiftlerinden birinin en mutlu anına da sahne oldu. 2023 yılında Macaristan’daki masalsı düğünleriyle dünya basınında geniş yer bulan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse ilk bebeklerini beklediklerini festivalin görkemli atmosferinde ilan etti.

Kırmızı Halıda Belirginleşen Mutluluk

Özel hayatlarını genellikle "kapalı kutu" gibi yaşamayı seçen ünlü çift Cannes’daki davetlerde boy gösterirken tüm bakışları üzerine topladı. Dünyaca ünlü model Barbara Palvin’in tercih ettiği kıyafetin altından belirginleşen karnı hayranları arasında kısa sürede bir heyecan fırtınası kopardı. Dedikodular çok geçmeden gerçeğe dönüştü ve bebek haberi resmileşti.

"İlk Randevudan Babalığa": Sprouse ve Palvin’in Yolculuğu

Beş yılı aşkın bir süredir devam eden ve istikrarlı çizgisiyle örnek gösterilen birliktelik Temmuz 2023'te Palvin'in memleketi Macaristan'da atılan imzalarla taçlanmıştı. Hayranlarının "rüya çift" olarak adlandırdığı ikili evliliklerinin birinci yılına yaklaşırken ailelerini genişletme kararı aldıklarını duyurmuş oldu. Dylan’ın her fırsatta Barbara’ya olan hayranlığını dile getirmesi bu yeni heyecanla birlikte sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Ultrason Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı

Cannes’daki duyuru sonrası Barbara bu mutluluğu dijital dünyadaki takipçileriyle de paylaştı. Sosyal medya hesaplarından ortak bir gönderi yayınlayan ikili bebeklerinin ultrason görüntülerini paylaşarak heyecanlarını takipçilerine aktardı. Paylaşımın altına dakikalar içinde binlerce tebrik mesajı yağarken dünya yıldızları da çiftin sevincine ortak oldu.

Hollywood’un Yeni Gözbebeği Yolda

Şimdilik bebeklerinin cinsiyetini ve doğum tarihini sır gibi saklayan çift festivalin ardından dinlenmeye çekileceklerinin sinyalini verdi. Magazin dünyasında şimdiden "Yılın en yakışıklı/güzel bebeği geliyor" yorumları yapılmaya başlandı bile.