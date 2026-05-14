"Bi Tek Biz Anlarız" Dediler ve Döndüler! KÖFN’den Sürpriz Barışma Videosu

Türk pop müziğine "Bi Tek Ben Anlarım" şarkısıyla damga vuran ve modern soundlarıyla kısa sürede bir fenomene dönüşen KÖFN grubu hayranlarını sevince boğan bir haberle geri döndü. Geçtiğimiz yıl müzikal yolculuklarını sonlandırma kararı alarak herkesi şaşırtan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil sessizliklerini bozdu. İkilinin arasındaki buzlar eridi. KÖFN küllerinden doğuyor.

Zirvedeyken Gelen Veda Herkesi Üzmüştü

2022 yılında listeleri altüst eden her radyo kanalında ve dijital platformda bir numara olan ikili kariyerlerinin en parlak döneminde yollarını ayırmıştı. Salman Tin’in vokalleri ve Bilge Kağan Etil’in yenilikçi aranjeleriyle yakaladıkları o eşsiz uyumun sona ermesi "Bir devir kapandı mı?" sorularını beraberinde getirmişti. Görünen o ki stüdyodan ve birbirlerinden uzak kalmak her iki isim için de pek kolay olmadı.

Beklenen Müjde Sosyal Medyadan Geldi

Grubun resmi hesaplarından paylaşılan kısa ama etkileyici video dedikodulara son noktayı koydu. Görüntülerde yan yana gelen ikili samimi halleriyle "kaldığımız yerden devam ediyoruz" mesajı verdi. Grup dağıldıktan sonra solo çalışmalara yönelecekleri tahmin edilmişti. Özlenen çift aralarındaki müzikal kimyaya bir şans daha verme kararı aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak "Geri döndüler!" etiketiyle gündem oldu.

"Yeni Şarkı Yolda" Müjdesi Heyecan Yarattı

KÖFN sadece barışmakla kalmadı üretmeye de hemen başladı. Yeniden bir araya gelmelerini kutlamak adına stüdyoya girdiklerini ve yeni bir hit şarkı üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Grubun ayrılığa dayanamayıp tekrar birleşmesi müzik eleştirmenleri tarafından "duygusal bağın müzikal başarının önüne geçmesi" olarak yorumlandı.

Hayranlar Şimdi Bu Soruyu Soruyor: Yeni Bir Hit mi Geliyor?

Bi Tek Ben Anlarım’ın yarattığı devasa etki sonrası grubun yeni dönemde nasıl bir tarz benimseyeceği büyük merak konusu. Kendi iç dünyalarını ve melankoliyi dans pistine taşıyan KÖFN görünen o ki yaşadıkları bu ayrılık sürecinden de yeni ilhamlar çıkarmış. Müzikseverler ikilinin bu barışmayı taçlandıracağı o ilk notaları duymak için şimdiden gün saymaya başladı.

Anlaşılan o ki ayrılık bir son değil sadece yaratıcılıklarını besleyen kısa bir mola oldu. Türk popunun en sevilen "modern ikilisi" şimdi daha güçlü bir dönüşe hazırlanıyor.