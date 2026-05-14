Yatırımcılar Dikkat! Didem Soydan’ın "Milyonluk" Tavsiyesi Sosyal Medyayı Salladı

Magazin dünyasının açık sözlü ismi Didem Soydan bu kez podyumlardaki başarısını geride bırakan yatırımıyla gündemde. Soydan’ın 2012 yılında Bitcoin’in henüz adı bile duyulmamışken yaptığı küçük bir hamle yıllar sonra dudak uçuklatan bir servete dönüştü. Ünlü modelin bu dijital macerası bir akşam yemeğinde tesadüfen hatırlanmasıyla tam bir film senaryosuna dönüştü.

Her Şey Bir Tavsiyeyle Başladı

Hikayenin başlangıcı aslında oldukça sıradan. Cesur model 2012 yılında o dönemki erkek arkadaşının yönlendirmesiyle dijital paraya merak salıyor. "O zamanlar sadece bir miktar para yatırdım ve uygulamayı telefonuma indirdim." diyen Soydan hayatın koşturmacası içinde bu işlemi tamamen aklından çıkarıyor. Kısa süre sonra kariyeri için New York’a taşınıyor. Türkiye’deki hattını ve telefonunu evde bırakarak yeni bir hayata yelken açıyor. İşte o "unutan" tavır gelecekteki servetin de temelini oluşturuyor.

"Abla Zengin Olduk!"

Tam dört yıl boyunca dijital cüzdanına tek bir kez bile bakmayan Soydan için dönüm noktası bir arkadaş masasında açılan kripto para konusu oluyor. Cüzdanını hatırlayan ancak şifresini unutan model hesabına ulaşmak için adeta bir operasyon başlatıyor. Şifrenin Türkiye’de bıraktığı eski hattına gitmesi üzerine gece yarısı kız kardeşini arayarak o anları şöyle anlatıyor:

"Kız kardeşimi aradım eski telefonumu bulup şarja taktırdım. Hesaba girebilmek için 3-4 gün boyunca sabırla uğraştık. Sonunda sisteme giriş yapabildiğimizde ekranda gördüğümüz rakam karşısında şoke olduk. Kız kardeşim heyecandan 'Abla zengin olduk!' diye bağırdı."

Pandeminin "Dijital" Güvencesi

Elde ettiği bu beklenmedik kazanç Didem Soydan ve ailesi için özellikle zorlu pandemi döneminde büyük bir can simidi olmuş. Sürpriz kaynağı sadece günlük harcamalar için değil hem kendisinin hem ailesinin emeklilik yatırımları için kullandıklarını belirtiyor. "Dijital bir kumbaraya para atmışım ve o kumbara zamanla devleşmiş." Diyerek bu durumun kendisine büyük bir manevi ve maddi özgürlük sağladığını vurguluyor.

Soydan Stratejisi: Yatır ve Unut!

Kripto dünyasında "HODL" (bekletmek) olarak bilinen stratejiyi bilmeden uygulayan Soydan şimdi bu konuda tavsiye isteyenlere kısa ve öz bir yanıt veriyor. Yatırımcıların en büyük hatasının her gün ekran izlemek olduğunu savunan modelin tavsiyesi oldukça net: "Benim en büyük yatırım tavsiyem yatırdığınız parayı unutun. Eğer üzerine titremezseniz o para kendi kendine büyümek için alan buluyor."