Herkes Bu Şarkıyı Konuşuyor! Semicenk’ten Milli Takım’a Dev Destek

Dünya Kupası heyecanı tüm Türkiye’yi sallamaya devam ederken stadyumlarda yankılanacak o büyük marşın kimin imzası olacağı merak konusu. Sinan Akçıl’ın "Türkler Geliyor" çıkışıyla fitili ateşlenen milli marş rekabetine pop müziğin son dönemdeki en güçlü ismi Semicenk de dahil oldu. Ay yıldızlı ekibe özel olarak hazırladığı marşın ilk kesitini paylaşarak "Ben de varım" dedi.

Stüdyodan İlk Sesler: Sosyal Medya Ayakta!

Kariyerindeki hızlı yükselişini sürdüren Semicenk turnuva heyecanına ortak olmak için girdiği stüdyodan ilk görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Şarkının nakarat kısmının yer aldığı kısa video paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyafa adeta izlenme rekorları kırdı. Şarkıcının kendine has buğulu ses rengi ve modern altyapılarla harmanladığı marş özellikle genç taraftarlar arasında tam not aldı. Dinleyiciler marşın geri kalanını duymak için şimdiden binlerce yorumla sanatçıyı soru yağmuruna tuttu.

İki Kuşak Tek Hedef: Kimin Marşı Tribünlere İnecek?

Müzik dünyasında şu an tatlı bir "Milli Takım" rekabeti yaşanıyor. Bir yanda tecrübesiyle Sinan Akçıl diğer yanda ise son yılların dijital platform rekortmeni Semicenk var. Her iki ismin de aynı dönemde benzer projelerle ortaya çıkması futbolseverler arasında yeni bir tartışma başlattı. Akçıl’ın marşı daha geleneksel ve stat atmosferine uygun bulunurken Semicenk’in hazırladığı eserin dijital çağa ve kulaklıklara daha yakın olduğu konuşuluyor. Müzik eleştirmenleri ise bu durumu "Milli ruhun iki farklı jenerasyon tarafından yorumlanması zenginliktir." diyerek selamlıyor.

Turnuva Heyecanına Müzikal Destek

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası hazırlıkları tam gaz devam ederken bu tarz marşların takım üzerindeki motivasyon etkisi yadsınamaz. Popüler şarkıcı yaptığı açıklamada ay yıldızlı formaya olan hayranlığını dile getirdi ve hazırladığı eserin sadece bir şarkı değil tüm Türkiye’nin tek yürek olacağı bir çağrı olmasını hedeflediğini belirtti. Marşın tamamının ne zaman yayınlanacağı henüz sır gibi saklansa da yayınlanan kesit bile beklentiyi arşa çıkarmaya yetti.

Taraftarlar Bölündü

Sosyal medyadaki spor sayfalarında şimdiden anketler açılmaya başlandı bile. Bazı taraftar grupları Tarkan’ın "Bir Oluruz Yolunda" efsanesinden sonra ilk kez bu kadar heyecanlandıklarını belirtirken büyük bir çoğunluk hangi şarkının stadyum hoparlörlerinden yankılanacağını merak ediyor. Görünüşe göre bu Dünya Kupası sadece yeşil sahada değil müzik listelerinde de büyük bir çekişmeye sahne olacak.