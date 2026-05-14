Neden Hiç Görünmüyorlar? Alper Kul Aile Hayatındaki "Gizlilik" Kararını Açıkladı

Magazin dünyasının "bizden biri" denilince akla ilk gelen çifti Alper Kul ve Aylin Kontente 2012 yılında başlayan yolculuklarını bugün hâlâ aynı heyecanla sürdürüyor. Güldür Güldür ekibiyle yıllardır aynı sahneyi paylaşan ikili gerçek hayattaki "sessiz ve derinden" ilerleyen mutluluklarıyla gündemde.

Herkes Kadar Normal Herkes Kadar Farklıyız

Pek çok ünlü çiftin aksine hayatlarını bir vitrin gibi sergilemekten kaçınan ikili Alper Kul’un deyimiyle aslında "herkes kadar normal" bir hayat sürüyor. İlişkilerindeki dinamikleri anlatırken dürüst bir yaklaşım sergileyen başarılı oyuncu "Kadın-erkek düşünce farklılıklarını herkes ne kadar yaşıyorsa biz de o kadar yaşıyoruz." diyerek evliliğin sadece toz pembe karelerden ibaret olmadığını hatırlattı. Hayatı deneyimleyen iki farklı birey olarak çatışmaları da uzlaşmaları da kendi içlerinde çözmeyi tercih ettiklerini belirtti.

"Miktarı Kafi" Bir Sosyal Medya Anlayışı

Günün büyük bölümünü dijital dünyada geçiren yeni nesil ünlülerin aksine çift sosyal medyayı bir "iletişim aracı" olarak görüyor "hayatın kendisi" olarak değil. Özellikle çocukları Arel ve Leo’nun özel hayatına titizlik göstererek aile yaşantılarını kameralardan uzak tutmayı bir prensip haline getirmiş durumdalar. Alper Kul bu tavırlarını şu sözlerle özetliyor:

"İkimiz de ön planda olmaktan sürekli spot ışıkları altında kalmaktan pek keyif alan karakterler değiliz. Aile hayatımızı paylaşmak bizim için bir keyif aracı değil. Sosyal medyada sadece olması gerektiği kadar miktarı kafi bir iletişimimiz var."

14 Yıllık Başarının Anahtarı: Tatlı Bir Aile Gayreti

Sektörün yoğun tempolu işlerinden birinde çalışsalar da eve girdikleri an "oyuncu" kimliklerini kapıda bırakıp asıl mesailerini huzurlu bir aile ortamı için harcıyorlar. Arel ve Leo ile kurdukları dünyayı dış müdahalelere kapatan ikili mutluluğun "saklı kalmasında" gizli olduğuna inanıyor. Sevilen oyuncunun açıklamaları "Neden bu kadar uzun sürdü?" sorusuna verilmiş en net yanıt niteliğinde: Kendi içine dönük gösterişten uzak ve samimi bir gayret.

Sahne Arkasındaki Huzur

İkilinin hayranları onları sahnede sürekli birbirine şaka yaparken görülse de Alper Kul’un son açıklamaları madalyonun diğer yüzünü yani ciddiyetle korunan o huzurlu kaleyi gösteriyor. Magazin dünyasının kaotik yapısından kendilerini izole etmeyi başarıp evliliklerinde 14. yıla girerken "sakin güç" olmaya devam ediyorlar. Görünüşe göre Alper Kul ve Aylin Kontente için aşk milyonların beğenisinden ziyade akşam evde çocuklarıyla kurdukları o küçük ve korunaklı dünyada gizli.