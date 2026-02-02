Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: "Hazırım, Umutluyum!"

Ufuk Özkan ameliyatı ne zaman? Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın 3 Şubat ameliyatı öncesi yayınladığı duygusal mesaj, donörü Salih Kıvırcık ve sağlık durumuna dair son detaylar haberimizde...

Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2026 10:00

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, beklenen nakil ameliyatı öncesinde sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaştı. 3 Şubat 2026 sabahı (yarın) büyük operasyona gireceğini duyuran Özkan, hem İslam aleminin kandilini kutladı hem de sevenlerinden helallik istedi.

11 Saatlik Kritik Ameliyat

Yarın sabah saat 07.00 sularında başlayacak olan operasyonun yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor. Özkan, mesajında korkusuz olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Merhabalar,

 

Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim.

 

Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir.

Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.

Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım."

 

