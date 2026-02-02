Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: "Hazırım, Umutluyum!"

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, beklenen nakil ameliyatı öncesinde sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaştı. 3 Şubat 2026 sabahı (yarın) büyük operasyona gireceğini duyuran Özkan, hem İslam aleminin kandilini kutladı hem de sevenlerinden helallik istedi.

11 Saatlik Kritik Ameliyat

Yarın sabah saat 07.00 sularında başlayacak olan operasyonun yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor. Özkan, mesajında korkusuz olduğunu şu sözlerle ifade etti: