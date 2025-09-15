Ufuk Özkan İntihar Girişiminde Bulundu! Son Sağlık Durumu Açıklandı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Cevahir karakteriyle hafızalara kazınmıştı

Türk televizyon tarihine damga vuran “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Ufuk Özkan, son yıllarda sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören 50 yaşındaki oyuncudan gelen son dakika haberi hayranlarını endişelendirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Özkan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan oyuncunun, doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Son sağlık durumu iyi

Magazin dünyasına bomba gibi düşen olay sonrası en çok merak edilen konu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuydu. Yapılan son açıklamada, oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayranlarından destek mesajları

Sosyal medyada gündem olan gelişmenin ardından binlerce kişi Ufuk Özkan için “geçmiş olsun” mesajları paylaştı. Özkan’ın yeniden sağlığına kavuşması için hayranları ve sanat dünyasından birçok isim dualarını iletti.