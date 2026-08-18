Ufuk Özkan 11 Ay Sonra Setlerde! Karaciğer Nakli Sonrası İlk Projesi Belli Oldu

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ve sempatik oyuncularından Ufuk Özkan yaşadığı ağır sağlık sorunları ve uzun süren tedavi maratonunun ardından setlere geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Uzun süredir ciddi bir karaciğer yetmezliği hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz şubat ayında sağlık durumunun aniden ağırlaşması üzerine acil olarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu geçirdiği başarılı karaciğer nakli ameliyatı sonrasında yeniden sağlığına kavuşmuştu.

Set Arkadaşının Donörlüğüyle Yaşama Tutundu

Hastalık sürecinde organ nakli sırasına giren ve zorlu bir bekleyiş içerisine giren 51 yaşındaki usta oyuncuya hayat öpücüğü set arkadaşından gelmişti. Oyuncu dostu Salih Kıvırcık'ın karaciğer donörü olması sayesinde nakil operasyonu başarıyla gerçekleşmiş ve Ufuk Özkan uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına tam anlamıyla kavuşmuştu. Sağlık sorunları sebebiyle 11 aydır projelerden ve set ortamından mecburen uzak kalan sevilen aktör doktor onayının ardından yeni sürpriz projesini müjdeledi.

Hasip ile Nasip Uyarlamasında Kaymakam Rolü

Ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Ufuk Özkan, Türk sinemasının efsanevi Yeşilçam komedilerinden biri olan Hasip ile Nasip filminin yeni nesil televizyon/sinema uyarlamasında başrol kadrosunda yer alacak. Eğlenceli ve dinamik yapısıyla izleyicileri ekrana kilitlemesi beklenen projede ünlü oyuncu kasabanın Kaymakam karakterine hayat verecek.

"Yeşil Sahalara Döndüm" Paylaşımı Ve Duygusal Anlar

Setin ilk gününde çekilen neşeli bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan usta oyuncu gönderisinin altına esprili ve anlamlı şu notu düştü:

"11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm."

Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan paylaşıma Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan da kayıtsız kalmadı. Kardeşi Umut Özkan paylaşımın altına "Ağabeyciğim benim şükürler olsun bugünleri gördük" ifadeleriyle duygusal bir destek verdi.

Hastalık Sürecindeki Vefasızlığa Sitem Etmişti

Setlere dönmenin heyecanını yaşayan Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda hastalık sürecinde yaşadığı yalnızlık ve vefasızlıklara sitem etmişti. Zor zamanlarında yanında olmasını beklediği dostlarından destek göremediğini açık yüreklilikle dile getiren oyuncu kırgınlığını şu sert sözlerle ifade etmişti:

"Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim."

Yaşadığı tüm zorlukları geride bırakan ve adeta ikinci baharını yaşayan Ufuk Özkan'ın Hasip ile Nasip setindeki enerjik halleri hem sektör çalışanlarını hem de onu özleyen hayranlarını derin bir sevince boğdu.