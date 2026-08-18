Merve Boluğur'dan Ezber Bozan Aşk Tanımı: "Aşkın Mevsimi Yoktur"

Ekranların iddialı ve kendine has tarzıyla dikkat çeken isimlerinden yetenekli oyuncu Merve Boluğur özel hayatı, aşk anlayışı ve magazinden uzak durma tercihi hakkında yine çok konuşulacak samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen güzel oyuncu hakkında merak edilen soruları yanıtlarken ilişki durumu ve geçmişte yaşadığı aşk anıları hakkında filtresiz ve duygusal ifadeler kullandı.

"Aşk Konularına Girmeyelim, Giren Çıkamıyor"

Özel hayatındaki son durum sorulan ve kalbinin boş olduğunu belirten Merve Boluğur şu anki ruh halini ve yalnızlık tercihini net bir dille ifade etti. İlişkilerin karmaşık yapısına esprili bir dille gönderme yapan ünlü oyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşk konularına girmeyelim, giren çıkamıyor. İnsan güzel şeyler yaşamak istiyor. Şu an yalnızlık da iyi benim için."

Günümüzde yaşanan hızlı tüketilen ilişkilerin aksine kendi kabuğuna çekilmenin kendisine iyi geldiğini vurgulayan Boluğur bu süreçte ruhunu dinlendirmeyi ve kendiyle kalmayı tercih ettiğini belirtti.

"Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk!"

Gazetecilerin unutamadığı bir yaz aşkı olup olmadığı yönündeki sorusuna son derece romantik ve derin bir yanıt veren güzel oyuncu aşkı belli kalıplara ya da mevsimlere sığdırmadığını dile getirdi. Aşkı son derece tutkulu ve yoğun yaşayan bir yapıda olduğunu söyleyen Boluğur sözlerine şöyle devam etti:

"Bence aşkın mevsimi yok. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Ben derinden yaşayan bir insanım. Beni esasında çok fazla görmüyorsunuz. Çekildiğim zaman Ay durun, çekmeyin demiyorum ama çekildiğinde de bir şey demiyorum. Aşka dair güzel anılarım var."

Magazinden Uzak Ama Barışık Bir Yaşam

Sohbetin devamında magazin basınından uzakta sürdürdüğü hayatına da değinen Merve Boluğur kameralarla veya basın mensuplarıyla herhangi bir derdi olmadığını ancak kendi iç dünyasında daha sakin bir yaşam sürmeyi seçtiğini belirtti. Aşka dair heyecanını ve inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden ünlü oyuncunun bu tutkulu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranlarından yoğun destek aldı.